7 de cada 10 españoles, necesitan prepararse mentalmente antes de volver a casa por Navidad

Según un estudio de opinión elaborado por OUIGO junto a IPSOS Digital, a 7 de cada 10 españoles les afecta el "Síndrome de la Vuelta a casa"

Otras

R.C.

Volver a casa por Navidad es algo más que comer turrón... la compañía OUIGO ha desarrollado junto a IPSOS DIGITAL el estudio “Síndrome de la Vuelta a Casa por Navidad”, realizado entre ciudadanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. Un 67% de los encuestados coinciden en asegurar que necesitan prepararse mentalmente para volver a casa en Navidad. Y aunque estas fechas suelen asociarse con la alegría no siempre es así. Según @patripsicologa, también en Navidad “hay momentos de dolor, por la falta de personas, momentos de frustración por los cambios de rutina, momentos de tensión o momentos incomodos porque, a veces, hacemos cosas que no nos parecen”

Con los datos de este estudio encargado por OUIGO: el 44 % de los viajeros experimenta nostalgia, el 11 % siente estrés y el 8 % se muestra agobiado. Por ciudades, los valencianos son los que más necesitan preparación para su vuelta a casa. El interés por el apoyo emocional crece: 3 de cada 4 españoles estarían abiertos a charlar con un psicólogo durante el viaje. La psicóloga, Alicia González explica cómo prepararse para las Navidad en familia: "tenemos que entender cuál es el objetivo de volver a casa, debemos planear los límites, con quien sí con quien no… y por último, cuidar nuestros básicos: comer bien, dormir bien y respetar mi cuerpo".

OUIGO presenta "Felices Vueltas", una iniciativa que busca ofrecer a los viajeros consejos prácticos de la mano de psicólogos para hacer su regreso a casa por Navidad más cómodo y agradable a bordo de sus trenes de alta velocidad. En palabras de Rocío Jiménez portavoz de OUIGO: "se prevén 650.000 desplazamientos entre los 15 destinos de la compañía y queremos que los viajeros gestionen sus emociones y se preparen para unas Navidades en familia".

La campaña se desarrollará en los trenes de la compañía durante los días 17, 18, 22 y 23 de diciembre. Los viajeros que se desplacen entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga podrán disfrutar de una charla exclusiva con consejos prácticos de la mano de un equipo de psicólogos profesionales.

TEMAS

