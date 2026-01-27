Energía
Moeve reduce un 21% la captación de agua dulce en sus parques industriales en España respecto a 2019
La energética cumple y supera el objetivo que se marcó hace más de tres años en su estrategia Positive Motion,de captar un 20%menos de agua en las zonas de estrés hídrico en las que opera en España
Redacción
Moeve ha cumplido con éxito su objetivo de reducir la captación de agua dulce en las zonas de estrés hídricoen las que opera en España, situadas en Palos de la Frontera(Huelva), San Roque (Cádiz) y Tenerife, consiguiendo utilizar un 21% menos de este recurso con respecto a 2019. Tras alcanzar su compromiso, la compañía ha fijadouna nueva meta más ambiciosade cara a 2028,que involucra ahora también a sus futurosproyectos vinculados con las moléculas verdes y al resto de sus centros industriales en los que opera a nivel global.
Como uno de los pilares de su estrategia de Economía Circular, Moeve ha logrado en 2025 suprimir 3.300.000 m3 de su captación anual de agua dulce con respecto a 2019, lo que equivale a la capacidad de unas 1.300 piscinas olímpicas. Esta reducción del 21%, en zonas consideradas de estrés hídricoen España, supone una mejora de 1 punto porcentual con respecto al objetivo marcado, del 20%, lo que refleja el compromiso de la energética con el consumo responsable.
De cara a 2028, Moeve se ha fijado la meta de reducir un 25% la captación anual de agua dulce, tambiéncon base en el año 2019 pero con la ambición de involucrar a toda la compañía a nivel global. Esto implica a sus plantas ubicadas en Brasil, Canadá y China,además de las de España,incluyendo los futuroscentros industriales vinculados con las moléculas verdes integrados en la estrategia Positive Motion.
Mar Perrote, directorade Seguridad, Medioambiente y Calidad de Moeve, ha afirmado que “la compañía logra este importante hito de reducirla captación de agua en líneacon su estrategia PositiveMotion de aportarvalor positivo a las comunidades en las que está presente. El agua es uno de los tres pilares de nuestra estrategia de Economía Circular, junto a la biodiversidad y la valorización de residuos. No solo minimizamos nuestra huella ambiental, sino que damos una segunda vida a los residuos ajenos, integrándolos en nuestra producción. Estamos avanzando firmemente hacia un modelo de negocio circular”.
Moeve ha alcanzado su compromiso a través de inversiones específicas, iniciativas de excelencia operacional y campañas de concienciación que han dado como resultado un ahorro significativo. La energética destaca dos proyectosindustriales que han ayudado a maximizar la reutilización del agua y optimizarsu consumo, como su nueva planta de reutilización en San Roque y el proyecto de mejora de la planta de tratamiento de efluentes líquidos en La Rábida. Para impulsar su estrategia, la energética ha creado el Comité de Gestión del Agua, formado por un equipo de profesionales multidisciplinar y transversal que promueve la innovación y la excelencia en la gestiónhídrica.
En 2023, Moeve se convirtióen una de las primerascompañías en certificar a través de AENOR su estrategia de Economía Circular, que precisamente sitúa el agua como un pilarfundamental. Además, la energética ha obtenido por sexto año consecutivo la calificación de Liderazgo en la gestiónde este elemento(A-), posicionándose ala cabeza entre las62 empresas evaluadas delsector anivel global, según la agencia independiente CDP.
