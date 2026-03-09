Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Finetwork estrena nuevo posicionamiento de marca con la campaña “Barato bien”

La operadora ‘low-cost’ de fibra y móvil busca resignificar el bajo precio como sinónimo de eficiencia y valor real para el usuario.

A través de Havas Creative, su nueva agencia creativa, la marca morada mantiene la simplicidad y el humor, llevándolos al extremo para reivindicar el ahorro al alcance de todas las personas.

Finetwork Barato Bien GB ilimitados

Finetwork Barato Bien GB ilimitados

La palabra ‘barato’ se asocia con frecuencia a baja calidad. Pero ¿es siempre así? Finetwork, operadora ‘low cost’ de fibra y móvil, estrena hoy su nuevo posicionamiento de marca, en el que busca resignificar el bajo precio como sinónimo de eficiencia y valor real para el usuario. Para ello, recurriendo al humor característico de todas sus comunicaciones, Finetwork nos presenta el claim “Barato bien”. Porque no es lo mismo ser “Barato mal”, o incluso “Barato regu[lar]”, que “Barato bien”, ¿verdad?

El nuevo posicionamiento de marca de Finetwork es también un llamamiento a la simplicidad, entendida como un atributo muy valioso para el usuario, independientemente de su edad. Ahorro y sencillez, así, se presentan como los dos grandes ejes de la comunicación de Finetwork, de forma consistente con la personalidad de la marca y con su propuesta de valor al mercado.

Este nuevo posicionamiento debuta hoy a través de la nueva campaña de publicidad de la operadora, para promocionar un nuevo pack de fibra óptica y móvil con llamadas y gigas ilimitados por 25,99€ (IVA incluido). En el spot, la marca morada contrapone distintas escenas representativas de “Barato mal” a las tarifas de Finetwork, como exponentes de la mejor relación calidad-precio (“Barato bien”).

Finetwork ha desarrollado su reposicionamiento, así como esta campaña de debut, en colaboración con Havas Creative, su nueva agencia creativa. El trabajo de Havas Creative refleja una búsqueda de maximizar el awareness de Finetwork, a través de un branding que enlaza de forma natural con los diferentes posicionamientos de la compañía, a lo largo de sus 10 años de historia. “«Barato bien» es un forma fresca, popular y sintética de decir que la calidad no siempre está reñida con un precio bajo”, explica José Izaguirre, director creativo ejecutivo de Havas Creative.

Noticias relacionadas

“Finetwork lleva 10 años en el mercado demostrando que no hay por qué pagar de más, ni que te ofrezcan menos. Con este lanzamiento llevamos esa premisa aún más allá, mejorando una vez más nuestros precios, al tiempo que mantenemos una atención al cliente 100% humana y una comunicación sencilla y transparente. Barato y sin complicaciones, eso es ‘Barato bien’; y por eso lo decimos con orgullo”, afirma José Luis Prieto, director de Negocio de Finetwork.

Ficha técnica

  • Anunciante: Vodafone
  • Marca: Finetwork
  • Contacto del cliente: Jaime De Andrés, Eva Jiménez, Soledad Carvajal, Virginia Pañero
  • Agencia Creativa: Havas Creative
  • Chief Creative Officer: Jesús Rasines
  • Directores Creativos Ejecutivos: José Izaguirre, Félix Carral
  • Directores Creativos: Javier López Canle, Jorge Castro,
  • Directora de arte: Laura González
  • Equipo creativo: Ángela Cadiñanos, Sara Díez
  • Estrategia: Alberto Zschieche, Helena Álvarez, Mar Barranco
  • Business partner: Mª Luisa Fernández-Villaverde
  • Directora de cuentas: Belén García Perea
  • Ejecutivo de cuentas: Alex Torreblanca
  • Producer: Vanesa San Millán
  • Productora: Petra Garmon
  • Managing Director: Marc Gardeta
  • Productora Ejecutiva: Raquel Pérez Tato
  • Producer: Olivia Cabello
  • Realizador: Pedro Triviño
  • Director de fotografía: Darío Rivera
  • Piezas/Medios: TV 20”/10”, digital 20”/10”/6”, display, exterior, retail, radio, social.
  • Música: Lovemonk
  • Título: All good.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  3. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
  4. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  5. La defensa de Almada de uno de los futbolistas más criticados del Oviedo: “Es muy bueno; Paunovic insistió mucho en su fichaje”
  6. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  7. Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
  8. Operarios municipales empiezan a acondicionar las zonas verdes de La Corredoria

Finetwork estrena nuevo posicionamiento de marca con la campaña “Barato bien”

Finetwork estrena nuevo posicionamiento de marca con la campaña “Barato bien”

Miguel Rodríguez, gerente del área sanitaria III que suena como próximo gerente de Oviedo, afirma estar "a disposición del Sespa" ante los cambios en el mapa sanitario

Miguel Rodríguez, gerente del área sanitaria III que suena como próximo gerente de Oviedo, afirma estar "a disposición del Sespa" ante los cambios en el mapa sanitario

Alimerka se fija un objetivo de crecimiento de más del 5% para 2026 tras un año "de estabilidad"

Alimerka se fija un objetivo de crecimiento de más del 5% para 2026 tras un año "de estabilidad"

Oviedo renueva la Escuela-Teatro Pumarín con un proyecto que forma a 44 jóvenes desempleados

Oviedo renueva la Escuela-Teatro Pumarín con un proyecto que forma a 44 jóvenes desempleados

Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 pero fallar en el sistema de retención infantil: la Guardia Civil va a vigilar el asiento trasero de los coches

Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 pero fallar en el sistema de retención infantil: la Guardia Civil va a vigilar el asiento trasero de los coches

Izquierda Unida pide un mapa interactivo de las obras públicas de Gijón

Izquierda Unida pide un mapa interactivo de las obras públicas de Gijón

Novedades en el desfile de carrozas del lunes de Pascua en Avilés: nuevo recorrido "consensuado" con las asociaciones participantes

Novedades en el desfile de carrozas del lunes de Pascua en Avilés: nuevo recorrido "consensuado" con las asociaciones participantes

El X Open de España de disc golf convierte a Oviedo en punto de encuentro internacional

El X Open de España de disc golf convierte a Oviedo en punto de encuentro internacional
Tracking Pixel Contents