Fundación Mapfre elige Cáceres como sede de la Red Ibérica

El proyecto va dirigido especialmente a fundaciones que tengan una vinculación local o regional que desarrollen sus actividades en beneficio de la comunidad, en España y Portugal en provincias rurales y de menos población, y en las que estas fundaciones pueden ser un elemento vertebrador para el desarrollo social, educativo y cultural, fundamentalmente. Cada fundación será independiente, pero se integrará en esta red, aprovechando las capacidades comunes y los recursos financieros, tecnológicos y organizativos que Fundación Mapfre aportará con sus propios recursos o el apoyo pro bono que otras organizaciones y empresas aporten a esta iniciativa.

El Protocolo firmado hoy por María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, por Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, por Mons. Jesús Pulido Arriero, obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, y por Antonio Huertas, presidente de Fundación Mapfre, permite empezar a concretar el desarrollo de la futura sede de la Red Ibérica de Fundación Mapfre que se ubicará, inicialmente, en el conjunto arquitectónico de la plaza de San Jorge de Cáceres.

Esta sede, además de ser punto de encuentro para todas las fundaciones de la red de ambos países, será además un espacio abierto a la sociedad extremeña, desde Cáceres, con actividades culturales, sociales y educativas.

Dicho centro, que requerirá una inversión inicial superior a los 7 millones de euros por parte de Fundación Mapfre, se inaugurará en 2028, se convertirá en el centro faro y casa común de todas las fundaciones que se integren en el proyecto.

María Guardiola ha señalado que "Este Protocolo es un ejemplo de cómo una gran fundación, las instituciones y la Iglesia pueden trabajar juntas, desde el respeto a sus competencias y a sus misiones, para servir mejor al interés general. Que Cáceres sea la ciudad elegida como sede de la Red Ibérica Fundación MAPFRE es un motivo de especial orgullo. No estamos hablando solo de una decisión técnica; estamos hablando de confianza en esta ciudad, en su gente, en su capacidad para convertirse en un punto de referencia desde el que apoyar a pequeñas y medianas fundaciones de España y Portugal".

Por su parte, Rafael Mateos, ha agradecido “la gran apuesta de la Fundación Mapfre por la ciudad de Cáceres”, demostrando “que la capital cacereña es un claro referente cultural en nuestro país y un gran aliado de Portugal, con ambiciosos retos compartidos”. El proyecto de la Red Ibérica “evidencia que nuestro patrimonio sigue vivo y en perfecto diálogo con la sociedad actual”, ha señalado Mateos, al tiempo que ha destacado “el atractivo horizonte que se abre para Cáceres gracias a los proyectos que se desarrollarán a partir de ahora de la mano de la Fundación Mapfre”.

La iglesia de San Francisco Javier va a ser un espacio relevante en este proyecto, por lo que el obispo Mons. Jesús Pulido Arriero afirma que “La Iglesia custodia un patrimonio que es, ante todo, un legado espiritual y social al servicio del bien común. Al integrarnos en esta Red Ibérica, reafirmamos que no somos dueños, sino administradores de unos recursos que deben multiplicarse para el beneficio de la comunidad, especialmente en nuestras zonas rurales. Gestionar con fidelidad lo material es la base para custodiar los 'bienes verdaderos' del alma; por ello, abrimos las puertas de San Francisco Javier para que este 'centro faro' sea un motor de formación y esperanza para los más jóvenes y vulnerables de nuestra tierra.”

El presidente de Fundación Mapfre, Antonio Huertas ha señalado que, “con la elección de sede en Cáceres, estamos convirtiendo a esta ciudad en la capital de la Ruta de la Plata de las fundaciones, el epicentro de la Red. Fundación Mapfre va a contribuir a proteger el patrimonio, a desarrollar un programa de actividades abierto a la sociedad extremeña desde el punto de vista físico y a impulsar el crecimiento de la economía local, pero abierto a el desarrollo de la gran comunidad que conforma el eje de la frontera hispano-portuguesa, como gran proyecto ibérico”.

Para ello, la iniciativa contará desde el principio con una subsede en Portugal. Con Cáceres, Fundación Mapfre configura su tercera sede en España tras la actuales en Madrid y Barcelona.

La Red Ibérica Fundación Mapfre incluirá el apoyo a fundaciones con fines análogos a los que desarrolla Fundación Mapfre, en particular las relativas a obra social y la potenciación de la cultura y la educación, especialmente para los más jóvenes y la población con menos recursos, junto con la conservación, valorización y promoción del patrimonio cultural.

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La Red Ibérica nace de la profunda comprensión de que muchas fundaciones de la Península Ibérica, a pesar de su inestimable valor histórico, cultural y social, se enfrentan a limitaciones en su funcionamiento que impiden la plena realización de sus proyectos en las provincias menos pobladas de España y Portugal. De forma desinteresada y respetando su autonomía, la Red Ibérica de Fundación Mapfre desplegará un programa multidisciplinar para ayudarles con la transformación que cada una de ellas necesita, reforzar su sostenibilidad presente y futura y mejora su capacidad de seguir aportando valor local a su entorno, que es donde pueden generar un mayor impacto social.