Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Nathan Baidez, nuevo director general de Equipo Singular

Equipo Singular, agencia creativa de comunicación, ha renovado su estructura directiva para dar paso a una nueva etapa, en la que Nathan Baidez asume la dirección general con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la compañía como referente en comunicación estratégica y creativa.

Nathan Baidez

Nathan Baidez / Cedida

La decisión responde a la voluntad de seguir consolidando su liderazgo en el sector, sobre la base de una trayectoria de tres décadas en la que la compañía se ha afianzado como una de las agencias de comunicación de referencia en España. Un posicionamiento construido desde la anticipación a la evolución del sector de la comunicación y las relaciones públicas y una observación constante de las audiencias y aquello que realmente conecta con ellas.

Una dirección reforzada para una nueva etapa

Al frente de las sedes de la compañía estarán Isabel González, directora general de Equipo Singular Madrid, y Marta Bueno, directora de Equipo Singular Barcelona. Paco Caro, socio fundador, continuará como presidente, aportando su experiencia y visión estratégica, mientras que el equipo directivo se completa con Estefanía Ruiz, directora de personas y operaciones, y Mar Cogollos, directora financiera.

Esta nueva etapa refuerza nuestra ambición de seguir siendo el socio estratégico de marcas, organizaciones e instituciones líderes en un entorno cada vez más exigente y cambiante. Lo afrontamos con una mirada renovada hacia nuevas audiencias y canales, manteniendo intacta nuestra esencia: la curiosidad, el rigor y el enfoque a resultados

Paco Caro

— Presidente de la compañía

Una trayectoria desarrollada dentro de la compañía

Nathan Baidez se incorporó a Equipo Singular en 2013 y, desde entonces, ha ocupado diferentes posiciones en áreas como estrategia, desarrollo de negocio o digital. A lo largo de este recorrido, ha impulsado iniciativas vinculadas a la innovación en las formas de comunicar, la transformación digital de la agencia y el desarrollo de nuevas áreas de actividad.

Noticias relacionadas

Socio estratégico de marcas líderes

Equipo Singular ofrece servicios de consultoría estratégica, prensa y medios, relaciones públicas, public affairs y producción de eventos. Además, cuenta con su división digital, Equipo Singular Share, especializada en contenidos digitales, social media e influencer marketing. En la actualidad, colabora con marcas y organizaciones de referencia a nivel nacional e internacional en ámbitos como la música y el entretenimiento, la moda, la tecnología, el food & beverage, el lujo o el gran consumo. Entre sus clientes destacan Latin Grammy, Zalando, Movistar+, Veuve Clicquot, 080 Barcelona Fashion, Logitech, Loewe Perfumes, Essilor Luxottica, Rabat, La Roca Village & Las Rozas Village, Grupo Osborne, Grupo Tendam, Fundación Naturgy, Aire Ancient Baths, Eckes-Granini, Rakuten Kobo, Premios Ondas, Disseny Hub y la Fundación Lucha contra las Infecciones – People in Red, entre otros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
  3. El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas
  4. Las 14 mujeres y los 12 hombres que dirigirán la sanidad asturiana: el médico de Urgencias Ramón Rodríguez, nuevo director del HUCA
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
  6. Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
  7. Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
  8. La proeza del cocinero de un restaurante de Llanes que se lanzó al agua para rescatar a un marinero que cayó en el muelle: “Si yo no me tiro, se hubiera muerto”

El Ayuntamiento de Oviedo organiza una segunda jornada de puertas abiertas en el parking de Ciudad Naranco antes de vender sus 421 plazas

El Ayuntamiento de Oviedo organiza una segunda jornada de puertas abiertas en el parking de Ciudad Naranco antes de vender sus 421 plazas

EN IMÁGENES: Así ha sido la visita del Real Oviedo al Papa León XIV

EN IMÁGENES: Así ha sido la visita del Real Oviedo al Papa León XIV

Miguel del Valle, médico deportivo: "Equivocar la rodilla lesionada de Mbappé es un error tan enorme que es difícil de asumir que haya ocurrido"

Miguel del Valle, médico deportivo: "Equivocar la rodilla lesionada de Mbappé es un error tan enorme que es difícil de asumir que haya ocurrido"

El juez desestima la demanda de los militantes que impugnaron el congreso local del PP de Gijón y les impone la costas

El juez desestima la demanda de los militantes que impugnaron el congreso local del PP de Gijón y les impone la costas

Convocatoria por Asturies acusa al PP de tener "secuestrada" la ley que prohibiría menores en los toros

Convocatoria por Asturies acusa al PP de tener "secuestrada" la ley que prohibiría menores en los toros

El PSOE de Llanes alerta de la "parálisis" del Cinemar y exige fechas concretas de la entrega de la obra

El PSOE de Llanes alerta de la "parálisis" del Cinemar y exige fechas concretas de la entrega de la obra

Ciudad Naranco pide semáforos en la rotonda de Luis Oliver, a la entrada de Oviedo, para evitar los atascos de las obras

Ciudad Naranco pide semáforos en la rotonda de Luis Oliver, a la entrada de Oviedo, para evitar los atascos de las obras

Así fue el bautizo del nieto "asturiano" de Emilio Aragón, con la Cruz de la Victoria como obsequio: "Te llamas Pelayo como el rey que decidió que ninguna derrota era definitiva"

Así fue el bautizo del nieto "asturiano" de Emilio Aragón, con la Cruz de la Victoria como obsequio: "Te llamas Pelayo como el rey que decidió que ninguna derrota era definitiva"
Tracking Pixel Contents