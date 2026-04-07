Emidio Tucci presenta su nueva campaña Primavera‑Verano 2026 con Jude Law como protagonista

Elegir Emidio Tucci es tener la seguridad de acertar. Da igual el día, la ocasión o el compromiso: la marca propone un armario diseñado para responder con actitud y estilo en cualquier contexto. Bajo esta premisa nace la nueva campaña, en la que Jude Law confía una vez más en Emidio Tucci para mostrarse impecable en cada momento. En la colección, el lino es el gran protagonista de la temporada, presente en guayaberas, camisas bowling así como en pantalones de corte clásico reinterpretados con detalles contemporáneos, con cordones y cinturas elásticas, que aportan un toque moderno y funcional.

La campaña ha sido realizada por la productora ONLY 925, con fotografía de Pablo Sáez y dirección de Rodrigo Cortés, en colaboración con los equipos internos de El Corte Inglés. La colección está disponible en todos los puntos de venta de El Corte Inglés, así como en la web www.elcorteingles.es y en la App de compra.