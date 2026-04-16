Redacción

Misterio en la Residencia llega a las plataformas de streaming

Personas mayores, profesionales y familiares de DomusVi participan en Misterio en la Residencia, un innovador podcast que, a través de una ficción al más puro estilo Sherlock Holmes, muestra como en las residencias para personas mayores hay mucha vida y por supuesto, mucho talento. Según Marta Pérez Postigo, directora de Comunicación Externa y Marketing de DomusVi en España, el podcast quiere dar a conocer el día a día de una residencia “involucrando a profesionales y residentes, con el objetivo de mostrar que son espacios socialmente activos y que la mejor de las atenciones solo se logra con humanidad, entendida como respeto y atención hacia el otro”. La actriz Andrea Duro da vida a Elena una periodista que, a través de cinco capítulos, nos descubrirá que se cuece en la ficticia residencia Los Manantiales. Marta Pérez resalta la importancia de la participación de residentes, profesionales y familiares de DomusVi en este novedoso proyecto: “Hemos querido hacer partícipes a las personas mayores de una experiencia que les acerca a un formato de comunicación–ficción, próximo a las radionovelas de su juventud. Y el hecho de que hayan participado profesionales y personas a las que cuidamos, ha sido muy motivador. Las residencias son espacios llenos de historia, de creatividad, de amor y, sobre todo, están llenas de personas que tienen mucho que enseñarnos. Misterio en la Residencia ya se puede escuchar en Spotify y Youtube.