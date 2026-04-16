Veolia ofrece su experiencia a las administraciones públicas españolas para ayudar a impulsar y garantizar el suministro de plástico reciclado

Veolia, la Fundación de la Universidade da Coruña y la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico (Anarpla) han presentado la 'Guía para el fomento del plástico reciclado en la compra pública', con el objetivo de impulsar la economía circular en España a través de la compra pública de plástico reciclado.

Según informó Veolia, la 'Guía para el fomento del plástico reciclado en la compra pública' está diseñada específicamente para los órganos de contratación de las administraciones públicas. El objetivo es aprovechar el peso de la contratación pública (cerca del 14% del PIB de la UE) para cumplir con los objetivos europeos de duplicar la tasa de circularidad al 24% para 2030. Con esta premisa, el documento se presenta como una solución práctica para superar las barreras técnicas y jurídicas que frenan el uso del material reciclado.

El documento incluye requisitos y criterios ambientales para la incorporación de plástico reciclado en distintas aplicaciones listos para aplicar en los pliegos de licitación. Esto permite a cualquier entidad pública adoptar estas cláusulas para el uso de plástico reciclado de forma sencilla, segura y con total rigor legal.

El contenido se articula en ocho fichas sectoriales de aplicación directa que abarcan: Diseño, Construcción y Gestión de edificios de oficinas y obras; Proyectos de diseño de carreteras; Mobiliario urbano y de oficina; Parques y jardines; Productos y servicios de limpieza; Alimentación y servicios de restauración; Contenedores y papeleras y Productos textiles. Además, incluye dos niveles de ambición (básico y avanzado) para adaptarse a la estrategia de sostenibilidad de cada entidad.

"Esta guía es la materialización de nuestro compromiso con la economía circular en Europa, en línea con nuestro programa estratégico Green Up. No basta con tener la capacidad de reciclar; es necesario crear una demanda sólida que haga viable el proceso. Con esta herramienta, ponemos en manos del sector público una solución práctica para que puedan liderar el fomento de la economía circular”, señaló Rafael Sánchez, director de Residuos de Veolia en España. "La colaboración con la Fundación de la Universidad de la Coruña y Anarpla ha sido clave para crear un mecanismo riguroso, útil y alineado con las necesidades de la industria y la sociedad".

Desde el ámbito académico, se subraya la necesidad de dotar de confianza a las Administraciones Públicas: “"Con esta guía se pretende facilitar conocimiento técnico y seguridad jurídica a los órganos de contratación para utilizar su capacidad de compra -entre el 10 y el 15% del PIB en España- para dar cumplimiento a la política de economía circular y a los objetivos de reciclado de la UE, impulsar la industria europea del reciclado, reducir la dependencia de materias primas de terceros países y apostar, en definitiva, por la autonomía estratégica de la UE", añadió Juan José Pernas, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña.

Desde la industria del reciclaje, se destaca que el verdadero desafío va más allá de la gestión de residuos. "No basta con producir material, es imprescindible asegurar y fomentar su uso. La compra pública es el gran motor de la demanda que puede dar un impulso a todo el sector. España es uno de los países líderes en Europa en capacidad de reciclado de plásticos y preservar esta base industrial resulta clave en un contexto en el que la autonomía estratégica es cada vez más relevante. Esta guía envía una señal clara al mercado de que existe un compromiso firme por utilizar materiales reciclados y constituye, además, un excelente ejemplo de cómo la administración puede liderar con el ejemplo.", explicó Óscar Hernández, director general de ANARPLA.

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La publicación de esta guía marca el punto de partida para la aplicación progresiva de las cláusulas en la contratación, el seguimiento de su implantación y la incorporación de las mejores prácticas con el paso del tiempo. Un modelo de mejora continua que se desarrollará en paralelo a la evolución de las soluciones que vayan aportando los sectores industriales y del reciclado de plástico.