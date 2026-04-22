Fundación Repsol y la Universidad de Castilla-La Mancha presentan una nueva Cátedra para impulsar la economía circular

Fundación Repsol y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han firmado hoy en la sede de la Universidad de Castilla- La Mancha (UCLM) en Ciudad Real un acuerdo de colaboración para la creación de la nueva Cátedra de Aprovechamiento de Residuos y Valorización de la Biomasa, que impulsará la investigación, la transferencia de conocimiento y la formación en tecnologías clave para avanzar hacia una economía circular y baja en carbono.

La Cátedra dirigida por los catedráticos de Ingeniería Química, Juan Francisco Rodríguez y Mª Luz Sánchez promoverá actividades de investigación aplicada, divulgación y formación orientadas a acelerar el desarrollo de soluciones tecnológicas para transformar residuos en recursos, optimizar cadenas de valor de la biomasa y analizar su contribución a la descarbonización de la industria y del sistema energético.

La presentación del acuerdo se ha enmarcado en una jornada organizada por Fundación Repsol y la UCLM para fomentar el diálogo y la colaboración en torno al aprovechamiento de residuos y la valorización de la biomasa como palancas de la transición energética y la competitividad industrial. El evento ha contado con las intervenciones del presidente de Repsol, Antonio Brufau; el rector de la UCLM, José Julián Garde; la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla – La Mancha, Mercedes Gómez; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; el vicepresidente y director general de Fundación Repsol, António Calçada, el director de Combustibles Renovables y Economía Circular, Tomás Malango; y el director del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano, Antonio Lorenzo, entre otros invitados y expertos de la administración y el tejido empresarial.

Tomás Malango, Director de Combustibles Renovables y Economía Circular de Repsol, José Almodóvar, Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Daniel Martín-Montalvo, Responsable de Economía Circular e Industria de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). / Fundación Repsol

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha destacado que la biomasa y los residuos “no solo permiten reducir emisiones”, sino también impulsar la innovación, generar empleo cualificado, dinamizar las zonas rurales y reforzar la competitividad de sectores como la industria química, la energética, la agroalimentaria o la gestión de residuos. En este sentido, señaló que Repsol considera que “la industria debe ser parte de la solución” y recordó que “la compañía ha adaptado su estrategia y sus inversiones para transformar sus complejos en polos multienergéticos, capaces de tratar materias primas y residuos de distinta naturaleza y fabricar productos de baja huella de carbono”.

En la apertura institucional del evento, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde, ha advertido durante su intervención que “la transición energética no es una opción, sino una necesidad inaplazable”, de ahí que la nueva cátedra responda a la “necesidad de avanzar hacia un modelo energético más sostenible”, en el que “el crecimiento económico sea compatible con el respeto al medio ambiente y con el bienestar de las generaciones futuras”.

Garde ha enfatizado que esta cátedra tiene “una dimensión profundamente territorial”, en sintonía con el compromiso de desarrollo de la región que la UCLM asumió desde su creación hace cuarenta años y que ahora se verá reforzado con esta nueva línea estratégica “clave”, en la que sostenibilidad e innovación van de la mano desde un enfoque integrador que une investigación, docencia y transferencia.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha felicitado a las entidades impulsoras de la nueva cátedra, subrayando que el Gobierno regional seguirá respaldando la colaboración público-privada “clave para transformar los recursos de Castilla-La Mancha, poniendo ahora el foco en la valorización de los residuos y el aprovechamiento de la biomasa, de la que producimos en torno a 87.000 toneladas al año, para avanzar en la descarbonización del sistema productivo regional y convertirlo en oportunidades de desarrollo, empleo y futuro”.

Por su parte, Antonio Lorenzo, director del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano, ha resaltado cómo la colaboración entre universidad y empresa permite la transferencia de conocimiento y de profesionales, posibilitando así el desarrollo de proyectos innovadores en la región, combinando investigación y experiencia. El Complejo Industrial de Repsol en Puertollano mantiene una cooperación permanente con la universidad regional desde hace décadas y que se está traduciendo en acuerdos como el de la nueva Cátedra o el convenio marco de colaboración, firmado el pasado mes de julio entre Repsol y la UCLM.

Antonio Lorenzo ha destacado cómo la nueva planta de combustibles renovables fabricados a partir de residuos vegetales, que Repsol pondrá en operación en los próximos meses en el complejo industrial de Puertollano, supone un ejemplo tangible y competitivo de “innovación tecnológica, gestión eficiente de residuos y transformación industrial”, aspectos clave de la nueva Cátedra.

Valorización de residuos y biomasa: investigación, industria y competitividad / AVEBIOM

La jornada incluyó varias mesas redondas y espacios de intercambio de ideas con ponentes del ámbito académico, tecnológico e industrial. El programa reunió intervenciones y debates centrados en el potencial del aprovechamiento de residuos y la valorización de la biomasa para impulsar la innovación, reforzar la seguridad de suministro y mejorar la competitividad de los sectores productivos.

Sobre la Cátedra de Aprovechamiento de Residuos y Valorización de la Biomasa

La Cátedra nace con el objetivo de impulsar la generación de conocimiento y la transferencia de resultados en ámbitos como la economía circular, la valorización de residuos, los biocombustibles y bioproductos, y el análisis de sostenibilidad de soluciones basadas en biomasa.

Impulsar, a través de la Cátedra, un espacio estable para la generación, transferencia y divulgación de conocimiento en el ámbito de la transición energética, y en particular en torno a la economía circular aplicada al aprovechamiento de residuos y valorización de biomasa, favoreciendo el diálogo entre investigación, industria y administración pública.

En las próximas semanas se dará a conocer el plan de trabajo de la Cátedra, que incluirá líneas de investigación prioritarias, actividades docentes y foros de encuentro con agentes del ecosistema científico y empresarial.

La UCLM se incorpora a la Red de Cátedras en Transición Energética de Fundación Repsol / UCLM

Red de Cátedras de transición energética de Fundación Repsol

Fundación Repsol mantiene una colaboración estrecha con el ámbito universitario de España y Portugal a través de su Red de Cátedras para impulsar el conocimiento en áreas clave de la transición energética.

En el marco de esta iniciativa, trabaja con universidades de reconocido prestigio en áreas estratégicas como la movilidad sostenible (Universidad Politécnica de Madrid), la descarbonización de la industria (Pontificia de Comillas ICAI) y de las ciudades (NOVA Lisboa), el hidrógeno (Universidad de Navarra), la economía circular (Universidad de País Vasco), la captura de CO₂ (Universidad Rovira i Virgili) o los combustibles renovables (Universidad Carlos III de Madrid).

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Esta Red de Cátedras se amplía este año con la incorporación de la Universidad de Castilla-La Mancha, con una línea centrada en el aprovechamiento de residuos y la valorización de la biomasa.