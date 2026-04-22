Juan Loste publica 'Menina a mi pesar', una ficción de saga familiar narrada en primera persona

En Menina a mi pesar, Juan Loste sitúa al lector en un entorno aristocrático madrileño en plena decadencia para construir un retrato afilado, irreverente y profundamente actual. A través de la familia Cervina, heredera de un viejo palacete en el Madrid de los Austrias, la novela aborda con ironía cuestiones como la lucha de clases, el relevo intergeneracional, la polarización ideológica y las fracturas de una sociedad cada vez más crispada. Y lo hace desde un tono en el que el humor —tan necesario en estos tiempos— no rebaja la crítica, sino que la hace más incisiva.

Sinopsis

Tras sufrir la undécima crisis económica y la promulgación de la Ley de Memoria Democrática, los marqueses de Cervina pugnan por mantener su statu quo en el Madrid de los Austrias. Receptora de los descartes genéticos de la familia, la heredera de los Cervina recibirá el sobrenombre de La Menina. Y, tal como le ocurriera a Mariabárbola, su destino quedará ligado a un cuadro: un lienzo de valor incalculable convertido en tabla de salvación para los descendientes de una saga familiar en vías de extinción.

Diestra en descubrir secretos, la Menina no dudará en utilizar las debilidades ajenas para asegurarse su propia supervivencia.

Estilo

Menina a mi pesar es una ficción de saga familiar narrada en primera persona por su protagonista, a modo de confesión. Con una voz directa, ágil y desenfadada, la novela se mueve entre lo literario y lo comercial, y encuentra en la ironía, el humor negro y las referencias culturales y políticas una forma eficaz de conectar con el lector y de iluminar, sin solemnidad, algunas de las tensiones más reconocibles de nuestro presente.

Muestra textual

“…os dirán de mí que me he radicalizado; que ya no creo en fábulas, sino en fabulaciones; que se me agotó la paciencia; que además de estrábica, soy daltónica y no distingo colores; que para mí todo es blanco o negro. ¡Paparruchas! Se trata de gente envidiosa, temerosa, tal vez, de que sus secretos acaben aflorando, manchando reputaciones inmaculadas a base de lavados de cara y blanqueos de pecunios de dudosa procedencia.”

“Quizás me falte el talante orgulloso y despótico de la alta aristocracia. Sin embargo, de ardides y triquiñuelas ando sobrada, lo que me ha permitido sobrevivir en una pecera repleta de pirañas mimadas y hambrientas. ¡Y no ha sido fácil!”

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La historia de los marqueses de Cervina ha encontrado su hogar en Durii, editorial española enfocada en la literatura y reconocida por su apuesta por la calidad, la cercanía con sus autores y un catálogo en el que conviven la ficción y los títulos de pensamiento y actualidad.