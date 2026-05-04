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PRIMERA EDICIÓN DE LA GALA

'El Periódico de España' celebra esta tarde en Madrid sus Premios Valor y Servicio a la labor de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil

El acto contará con la presencia y participación de los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska

Izado solemne de la bandera nacional.

Izado solemne de la bandera nacional. / María José López / EP

Cristina Andrade del Alcázar

Madrid

El Periódico de España y Prensa Ibérica celebran esta tarde en la Real Fábrica de Tapices de Madrid la primera edición de la gala de entrega de sus Premios Valor y Servicio, unos galardones individuales y colectivos con los que se distingue el desempeño ejemplar de miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los Premios Valor y Servicio, que cuentan con un jurado integrado por expertos independientes de prestigio, ponen en valor la excelencia profesional y humana de los galardonados subrayando su contribución decisiva a la defensa y protección de la seguridad nacional y el bienestar ciudadano.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participarán e intervendrán en un acto al que acudirán más de trescientas personas y al que han confirmado ya su asistencia los más altos responsables de los tres ejércitos, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra.

El premio al valor en acto de servicio, a la trayectoria, a los servicios a la comunidad, a la defensa de Europa, a operaciones destacadas en 2025, a la disrupción tecnológica en beneficio de la defensa y la seguridad, y a la promoción del talento en las Fuerzas Armadas y de Seguridad son solo algunas de las categorías en las que se distinguirá a profesionales.

La labor que desempeñan los miembros de los Ejércitos de Tierra y Aire, la Armada, la Policía Nacional y la Guardia Civil reviste de una trascendencia estratégica en el contexto de los importantes desafíos globales que afronta hoy la sociedad española, y el evento, al que acudirá una nutrida representación de empresarios y profesionales vinculados a la Defensa e Interior, pretende ser reflejo de las capacidades, el potencial y el talento que atesora nuestro país en este ámbito.

El evento contará con actuación de la soprano Pilar Jurado, que interpretará las zarzuelas Me llaman La Primorosa (El barbero de Sevilla) y De España vengo (El niño judío), y de la Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, que interpretará tres marchas militares: Los voluntarios, Ganando barlovento y Pilotos en vuelo.

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El Periódico de España informará esta tarde a sus lectores de la marcha de un evento a medida que vayan conociéndose los ganadores de los premios en cada una de las categorías. La cabecera publicará mañana martes un especial multimedia con todos los detalles del encuentro.

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