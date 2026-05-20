El futuro energético se cita en León
Feníe Energía acelera su crecimiento junto a la red de Agentes Energéticos más extensa y preparada del país
Feníe Energía, comercializadora independiente líder en España con más de 400.000 clientes, ha celebrado los días 13 y 14 de mayo en el palacio de Exposiciones y Congresos de León una nueva edición de su Convención de Ventas, un encuentro estratégico que ha reunido a la red de Agentes Energéticos de la compañía para compartir visión, analizar los nuevos retos del sector y seguir impulsando oportunidades de crecimiento conjunto
Durante las jornadas, la compañía ha reforzado uno de los principales mensajes de esta nueva etapa: la capacidad de evolucionar, diversificar y generar nuevas oportunidades de negocio en un contexto marcado por la transformación del sector energético.
La electrificación, la digitalización y la aparición de nuevos servicios energéticos están redefiniendo el mercado y abriendo nuevas oportunidades tanto para las empresas instaladoras como para los agentes del sector. En este escenario, Feníe Energía ha reafirmado su compromiso con su red de Agentes Energéticos, acompañándolos con nuevas herramientas, soluciones y propuestas de valor orientadas a seguir creciendo de forma conjunta. El presidente de Feníe Energía, Jaume Fornés, destacó durante el encuentro que “las compañías no se definen solo por lo que hacen en los momentos fáciles, sino por cómo leen su realidad y cómo deciden dar el siguiente paso cuando ya tienen una base construida”. Además, subrayó la importancia de “abrir una nueva etapa con más capacidad y más futuro, manteniendo siempre la identidad y el valor diferencial del modelo de Feníe Energía”.
La Convención de Ventas 2026 ha estado especialmente centrada en la diversificación de líneas de negocio, uno de los ejes clave del plan estratégico de la compañía. Los talleres y sesiones formativas abordaron cuestiones vinculadas a nuevas oportunidades comerciales, técnicas de venta, fidelización de clientes y Certificados de Ahorro Energético (CAE), entre otros contenidos orientados a impulsar la evolución del modelo energético y comercial de la compañía. Por su parte, la directora general de Feníe Energía, Paula Román, destacó que “el actual contexto energético nos obliga a evolucionar constantemente, pero también abre nuevas oportunidades para seguir creciendo junto a nuestra red de Agentes Energéticos”. Asimismo, subrayó que “la capacidad de anticiparse a los cambios, diversificar y mantener la cercanía con el cliente seguirá siendo clave para afrontar el futuro con optimismo y consolidar un modelo diferencial en el sector”.
La cita contó además con la participación del conferenciante Javier Luxor, experto en comunicación y gestión del cambio, quien ofreció una ponencia centrada en cómo las organizaciones y las personas pueden aprender a identificar oportunidades y afrontar los cambios desde una perspectiva positiva, de evolución y crecimiento. Más allá de las sesiones de trabajo, la Convención también reservó espacio para el networking, la convivencia y el fortalecimiento de vínculos entre asistentes. La gymkana cultural organizada durante el encuentro se convirtió en uno de los momentos más destacados de las jornadas, combinando trabajo en equipo, colaboración y actividades relacionadas con la cultura y gastronomía local.
Tras dos intensas jornadas, Feníe Energía concluye esta XI edición con un mensaje claro: el futuro del sector energético abre nuevas oportunidades para quienes sepan adaptarse, innovar y acompañar al cliente con cercanía y profesionalidad. Con esta Convención, la compañía refuerza su apuesta por un modelo basado en la colaboración, la evolución constante y el crecimiento compartido junto a su red de Agentes Energéticos, consolidando un posicionamiento diferencial en el nuevo escenario energético
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- Así son los pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: 36 tienen una habitación, 8 cuentan con dos, y dispondrán de zonas comunes con secadoras