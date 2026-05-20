Feníe Energía acelera su crecimiento junto a la red de Agentes Energéticos más extensa y preparada del país

Durante las jornadas, la compañía ha reforzado uno de los principales mensajes de esta nueva etapa: la capacidad de evolucionar, diversificar y generar nuevas oportunidades de negocio en un contexto marcado por la transformación del sector energético.

La electrificación, la digitalización y la aparición de nuevos servicios energéticos están redefiniendo el mercado y abriendo nuevas oportunidades tanto para las empresas instaladoras como para los agentes del sector. En este escenario, Feníe Energía ha reafirmado su compromiso con su red de Agentes Energéticos, acompañándolos con nuevas herramientas, soluciones y propuestas de valor orientadas a seguir creciendo de forma conjunta. El presidente de Feníe Energía, Jaume Fornés, destacó durante el encuentro que “las compañías no se definen solo por lo que hacen en los momentos fáciles, sino por cómo leen su realidad y cómo deciden dar el siguiente paso cuando ya tienen una base construida”. Además, subrayó la importancia de “abrir una nueva etapa con más capacidad y más futuro, manteniendo siempre la identidad y el valor diferencial del modelo de Feníe Energía”.

La Convención de Ventas 2026 ha estado especialmente centrada en la diversificación de líneas de negocio, uno de los ejes clave del plan estratégico de la compañía. Los talleres y sesiones formativas abordaron cuestiones vinculadas a nuevas oportunidades comerciales, técnicas de venta, fidelización de clientes y Certificados de Ahorro Energético (CAE), entre otros contenidos orientados a impulsar la evolución del modelo energético y comercial de la compañía. Por su parte, la directora general de Feníe Energía, Paula Román, destacó que “el actual contexto energético nos obliga a evolucionar constantemente, pero también abre nuevas oportunidades para seguir creciendo junto a nuestra red de Agentes Energéticos”. Asimismo, subrayó que “la capacidad de anticiparse a los cambios, diversificar y mantener la cercanía con el cliente seguirá siendo clave para afrontar el futuro con optimismo y consolidar un modelo diferencial en el sector”.

Noticias relacionadas

La cita contó además con la participación del conferenciante Javier Luxor, experto en comunicación y gestión del cambio, quien ofreció una ponencia centrada en cómo las organizaciones y las personas pueden aprender a identificar oportunidades y afrontar los cambios desde una perspectiva positiva, de evolución y crecimiento. Más allá de las sesiones de trabajo, la Convención también reservó espacio para el networking, la convivencia y el fortalecimiento de vínculos entre asistentes. La gymkana cultural organizada durante el encuentro se convirtió en uno de los momentos más destacados de las jornadas, combinando trabajo en equipo, colaboración y actividades relacionadas con la cultura y gastronomía local.