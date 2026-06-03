MÓ SUMMER CLUB – LA COCKTELERÍA: EL NUEVO POP-UP DE VERANO DE MÓ LLEGA A MADRID

Mó presenta MÓ Summer Club – La Cocktelería, un pop-up abierto al público que podrá visitarse del 4 al 6 de junio en la calle Velázquez 36, Madrid. Una propuesta con la que, por primera vez, la marca traslada la esencia de Casa Mó al consumidor final a través de una experiencia inspirada en su nueva colección de verano.

Con acceso libre y gratuito con horario continuado de 12:00h a 21:00h, el espacio reunirá moda, música y entretenimiento en torno al universo de La Cocktelería, la nueva colección estival de Mó. Inspirada en la mixología, la colección convierte cada montura en una combinación única de formas, color y personalidad, trasladando la creatividad del mundo de los cócteles al diseño de gafas. Colores vibrantes y líneas contemporáneas dan vida a piezas que evocan cócteles icónicos y fusionan precisión, actitud y estilo en propuestas pensadas para el verano 2026.

Durante tres días, los asistentes podrán descubrir la colección mientras disfrutan de diferentes experiencias pensadas para celebrar la llegada del verano en pleno centro de Madrid. Entre las activaciones destacará una sesión de mocktails de la mano de un bartender oficial de DISCOVERY by OTC Group, quien acercará a los asistentes distintas combinaciones inspiradas en el imaginario de la colección.

Además, el pop-up contará con sesiones de DJ´s como Ristori, Valcar o Camus que cada día, acompañaran el ambiente del espacio convirtiéndolo en uno de los planes imprescindibles del inicio de temporada.

La experiencia se completará con un kiosco de helados personalizados deLocopolo, donde los asistentes podrán conseguir un polo gratuito al registrarse, un fotomatón, una ruleta con premios y una estación de charms con la participación de Beter en la que quienes adquieran un producto de Mó en el Pop Up, podrán personalizar su propio accesorio inspirado en la campaña.

Además, durante los días del evento, la marca activará un sorteo en redes sociales cuyo premio incluirá un pack La Cocktelería y una escapada para dos personas a Ibiza con estancia en el hotel Los Felices.

Todo ello tendrá lugar en un espacio diseñado bajo la estética de La Cocktelería, inspirado en el universo de los cócteles y sus combinaciones inesperadas. A través del color, las transparencias y los contrastes, la propuesta traslada a las gafas un carácter fresco, creativo y desenfadado, asociado al verano.

Con MÓ Summer Club – La Cocktelería, la marca convierte Velázquez 36 en un punto de encuentro temporal para descubrir su nueva colección y dar la bienvenida al verano.

Agenda / Mó

MÓ SUMMER CLUB – LA COCKTELERÍA

Del 4 al 6 de junio

12:00h – 21:00h

C/ Velázquez 36, Madrid