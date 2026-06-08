Una nueva era educativa en Mallorca

Ahora, el Centro Universitario que lleva su nombre, se perfila como una de las iniciativas más prometedoras en el ámbito educativo de las Islas Baleares. Este nuevo centro, que comenzará su actividad en el curso académico 2026-2027, está adscrito a la Universidad CEU San Pablo y se especializa en Ciencias de la Salud. La creación de este centro responde a la necesidad de ofrecer una formación universitaria de calidad en la región, contribuyendo al desarrollo académico y profesional de los jóvenes baleares.

Un proyecto estratégico

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha destacado la importancia de este proyecto, que busca no solo educar, sino también retener el talento en las islas. Durante la presentación del centro, Prohens ha enfatizado que este tipo de iniciativas son fundamentales para ampliar las oportunidades educativas y profesionales de los jóvenes, así como para fortalecer el tejido social y económico de Mallorca.

Además, el Centro Universitario Beato Luis Belda ha establecido alianzas estratégicas con diversas instituciones, incluyendo Juaneda Hospitales y el RCD Mallorca. Estas colaboraciones permitirán a los estudiantes realizar prácticas en entornos profesionales de alta calidad, integrándose en el día a día de organizaciones de renombre en el ámbito sanitario y deportivo.

Oferta académica

El centro ofrecerá titulaciones oficiales en áreas como Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología. A partir del tercer curso, el Grado en Medicina incluirá plazas bilingües, lo que potenciará la dimensión internacional de la formación médica. La oferta académica se implementará de manera progresiva, con la incorporación de nuevos grados en Farmacia y Odontología en el curso 2027-2028. Desde su inicio, todas las titulaciones tendrán un enfoque práctico y aplicado. Esto significa que los estudiantes no solo adquirirán conocimientos teóricos, sino que también desarrollarán competencias clínicas en contextos reales, lo que les permitirá estar mejor preparados para el mercado laboral.

Instalaciones Beato Luis Belda / Cedida

El Centro Universitario Beato Luis Belda, en Son Serra Parera, contará con instalaciones de última generación, diseñadas para facilitar un aprendizaje efectivo. Entre las características destacadas se incluyen: aulas de docencia con tecnología avanzada, laboratorios de investigación y de simulación clínica, biblioteca y espacios de studio y un centro de simulación clínica avanzada para prácticas en un entorno controlado.

La rehabilitación del edificio que albergará el centro se ha realizado con criterios de sostenibilidad, integrando la infraestructura en el entorno urbano de Palma. Este enfoque no solo busca la eficiencia energética, sino también la creación de un espacio que fomente el aprendizaje y la colaboración.

Impacto en la comunidad

La creación del Centro Universitario Beato Luis Belda no solo beneficiará a los estudiantes, sino que también tendrá un impacto positivo en la comunidad balear. Al formar profesionales altamente cualificados, se espera que el centro contribuya al desarrollo de sectores esenciales para el futuro de las Islas Baleares, especialmente en el ámbito sanitario. Y es que uno de los objetivos principales del centro es la retención del talento en la región. Al ofrecer una educación de calidad y oportunidades de desarrollo profesional, se espera que los jóvenes elijan quedarse en las islas para desarrollar sus carreras, en lugar de buscar oportunidades en el extranjero.

Noticias relacionadas

Compromiso con la excelencia

La rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, ha reafirmado el compromiso de la institución con el desarrollo académico y social de las Islas Baleares. Este compromiso se traduce en la creación de un entorno educativo que no solo busca formar profesionales, sino también ciudadanos responsables y comprometidos con su comunidad. Por su parte, el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, ha destacado también el firme compromiso de la institución con la enseñanza superior y expresó su agradecimiento a “las centenares de familias que ya han depositado su confianza en nosotros para la formación de sus hijos”.