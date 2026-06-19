El secreto mejor guardado de Toro: Bodega Numanthia desvela Termes Blanco 2025
Un vino nacido de viñedos centenarios que desafía las reglas, sorprende los sentidos y enamora desde el primer sorbo.
Redacción
En una tierra donde el fuego de los tintos dicta las normas, Bodega Numanthia se atreve a susurrar una historia diferente. Nace Termes Blanco 2025, la nueva añada de uno de los blancos más magnéticos y singulares de la D.O. Toro. Un vino vibrante, audaz y profundamente fiel a sus raíces, que rompe esquemas por su origen y conquista por su impecable juego entre frescura y seducción.
Termes Blanco 2025 es una interpretación contemporánea y provocativa del patrimonio vitícola de la región. En un entorno célebre por su potencia, este blanco irrumpe como un soplo de aire fresco, demostrando que el terruño de Toro también sabe ser sutil, profundo y sofisticado.
El alma de la viña vieja
La magia de este vino no se improvisa; se hereda. Procede de parcelas históricas de la bodega, donde viñedos centenarios plantados en secano y cultivados bajo el respeto de la agricultura ecológica hunden sus raíces en la historia. Una danza de tres variedades autóctonas —malvasía castellana (Doña Blanca), albillo real y verdejo— que se vendimian a mano, mimando cada racimo.
Su elaboración es pura alquimia artesanal: una vinificación parcelaria que combina la nobleza de la barrica, la pureza de los huevos de hormigón y la precisión del acero inoxidable para embotellar la identidad más auténtica del paisaje.
Una tensión que enamora
El verdadero encanto de Termes Blanco 2025 reside en sus contrastes. Es un vino de dualidades: una tensión eléctrica y una acidez viva que despiertan el paladar, equilibradas magistralmente con una crianza sobre lías que le aporta una textura untuosa, envolvente y carnal. Cada trago es un viaje largo, elegante y sofisticado.
Nueva silueta, alma exclusiva
Para esta añada 2025, el vino no solo evoluciona por dentro, sino que se viste de gala. Estrena una botella de inspiración borgoñesa, una silueta estilizada y sensual que anticipa su perfil refinado, complejo y puramente gastronómico.
Sin embargo, el deseo se alimenta de la escasez: la producción de esta añada es un auténtico privilegio reservado para unos pocos. Apenas 8.000 botellas verán la luz, destinadas en exclusiva al mercado español, convirtiéndolo en un objeto de deseo para los coleccionistas de rarezas vinícolas.
"Con Termes Blanco 2025 nos hemos propuesto desafiar al terruño, buscando su faceta más precisa, compleja y fresca. La nueva botella es el espejo de esta evolución: un blanco con una identidad arrolladora que redescubre Toro desde una mirada vanguardista y hedonista", explica Julio Rodríguez, director general de Bodega Numanthia.
Ficha
- Temperatura de servicio: 10 °C (el preludio perfecto)
- Potencial de guarda: Hasta 5 años de prometedora evolución
- Grado alcohólico: 12,5% vol.
- Precio de salida: PVP: 25 €
Sobre Bodega Numanthia
Fundada en 1998 y ubicada en Valdefinjas, en el corazón de la D.O. Toro, Bodega Numanthia es sinónimo de excelencia, carácter y atemporalidad. Con gran parte de sus viñedos viejos y sin injertar, algunos incluso prefiloxéricos de más de 150 años, la bodega encarna la historia viva del vino español. Su filosofía se basa en la devoción por la tierra, el cuidado artesanal de cada detalle y una armonía profunda entre tradición y vanguardia. Numanthia elabora vinos elegantes de gran disfrute, admirados internacionalmente por su complejidad, su potencia equilibrada y su capacidad de emocionar. Vinos nacidos para perdurar. Vinos con alma.
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