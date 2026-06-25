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El ocio offline se impone entre la Generación Z

Starbucks apuesta por las conexiones humanas con partidas de ajedrez y un premio que no se compra con dinero

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Redacción

Madrid

Compartir tiempo cara a cara vuelve a ganar terreno entre los más jóvenes. Según el estudio Generative Realities de Dentsu, el 58% de los nacidos entre 1997 y 2010 busca nuevas formas de socializar en persona y más de la mitad reconoce sentir una creciente necesidad de desconectar del entorno digital.

Por ello, Starbucks y MilfShakes ponen en marcha una experiencia que convierte sus tiendas en puntos de encuentro, donde compartir tiempo y construir comunidad alrededor de un tablero de ajedrez. La iniciativa arranca en Barcelona y recorrerá Valencia, Zaragoza, A Coruña, Sevilla y Madrid invitando a los participantes a cambiar el scroll por una partida y la hiperconexión digital por tiempo compartido. Para Fernando Albarrán, director de Marketing de Starbucks Iberia “el ajedrez es una oportunidad perfecta porque invita a parar, mirar a la otra persona y concentrarse en el momento presente. En Starbucks, siempre hemos entendido nuestras tiendas como lugares donde ocurren miles de conexiones genuinas y donde un café puede convertirse en la excusa para compartir tiempo de calidad con quien te apetezca, con gente con intereses comunes o con uno mismo”.

Pero la experiencia tiene además un incentivo muy especial. Solo existen treinta unidades en el mundo de este exclusivo ajedrez. Y hay una particularidad: no está a la venta. Para conseguirlo, los participantes deberán vencer a uno de los jugadores expertos que dinamizan cada jornada. Paco Chanive, director creativo de Milfshakes apuesta por experiencias que se puedan compartir “ en MilfShakes, nos gusta crear cosas que la gente pueda vivir y compartir de verdad. Vivimos en una época en la que parece que siempre hay que conseguir más cosas y perseguir una mejor versión de uno mismo. Con este ajedrez, queríamos recordar que no todo se puede comprar y no todo se puede conseguir. Y no pasa nada”.

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Una propuesta que utiliza el ajedrez como excusa para algo mucho más simple: parar, compartir tiempo y recordar que, en ocasiones, el verdadero premio no está en ganar la partida, sino en disfrutar de todo lo que ocurre alrededor de ella.

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