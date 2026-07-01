DKV refuerza sus seguros premium ante los viajes de verano y ofrece asistencia médica global con reembolso del 100 % de los gastos

En un mercado asegurador maduro, que experimenta estabilidad en el volumen general de clientes, DKV apuesta por un segmento que ha cambiado radicalmente su forma de consumir el servicio de salud. Para las familias con rentas altas el factor precio no supone una barrera a la hora de contratar un seguro, sino que la inversión busca herramientas eficientes, con mínima burocracia que permita ahorrar tiempo en los procesos y con la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada momento.

Un cliente premium que viaja más durante el verano

La creciente movilidad de estas familias –motivada por vacaciones, campamentos de verano, estudios de los hijos en el extranjero o viajes de negocios– ha convertido la asistencia global en el estándar más solicitado a la hora de contratar un seguro. Lo internacional ha dejado de ser un extra y el valor diferencial reside ahora en poder utilizar el seguro fuera de España con la misma libertad y facilidad que lo gestionan en su día a día a nivel nacional.

En este sentido, Pedro Orbe, director general comercial de DKV, señala: “Queremos cuidar de la salud de las personas de forma sencilla y cercana. Sabemos que, para las familias con alta movilidad, un contratiempo médico lejos de casa puede ser una gran preocupación. Por eso, queremos ofrecerles excelencia médica sin fronteras para que gestionar cualquier incidente de salud, en cualquier país, sea lo más fácil posible, sin complicaciones”.

Para adaptarse a esta realidad, DKV ha estructurado su oferta premium en dos niveles que comparten la misma base pero que se adaptan al grado de protección económica de cada familia. Por un lado, DKV Mundisalud Élite y Mundisalud Premium están diseñados para quienes buscan asistencia médica global con control de costes. Permite acudir a cualquier especialista o centro del mundo con reembolsos de hasta el 90% tanto en España como en el extranjero con un máximo de 310.000 euros y 650.000 euros respectivamente. Se trata de las soluciones más adecuadas para aquellos clientes que buscan mantener un equilibrio entre grandes prestaciones y mejor precio. Por otro lado, DKV Top Health elimina cerca de la totalidad de las barreras económicas y garantiza el reembolso del 100% de los gastos médicos a nivel mundial. Además, ofrece una mayor flexibilidad para grandes viajeros o expatriados temporales, ya que solo requiere residir en España al menos 183 días al año.

Cobertura nacional con altos estándares de calidad

Para aquellas familias que priorizan sus vacaciones en territorio nacional, DKV integra en su red a 93 de los 100 hospitales privados con mejor reputación de España, garantizando a sus asegurados el acceso directo a instituciones de primer nivel como la Clínica Universidad de Navarra, el Centro Médico Teknon o los hospitales universitarios Quirónsalud, reconocidos por el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) como centros de referencia, además de tener la libertad de acudir donde quiera con lo opción de reembolso de gastos.

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Protección familiar / Morsa Images

Además, la aseguradora incorpora un fuerte enfoque en prevención que permite al usuario, por ejemplo, realizar un chequeo médico anual completo en una única cita. Todo este modelo asistencial se apoya en un avanzado sistema de salud digital 24/7 a través de la app Quiero cuidarme Más, que incluye consultas digitales (video o chat) con más de 30 especialidades, receta electrónica e historia clínica digital, entre otras funcionalidades. De este modo, DKV garantiza que este perfil de cliente pueda resolver dudas o gestionar imprevistos desde su lugar de vacaciones –ya sea en España o en el extranjero– de manera inmediata, sin desplazamientos innecesarios y con la tranquilidad de que su salud está garantizada por los mejores especialistas y centros hospitalarios del mundo.