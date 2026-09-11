Nutrición de precisión, la vía menos visible para hacer la ganadería más sostenible
La huella ambiental de la carne, la leche o los huevos se decide en gran parte antes de que el animal llegue a la granja: en su alimentación
La ganadería representa entre el 14% y el 18% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Es una cifra que alimenta el relato de la actividad ganadera como un problema ambiental de difícil solución, pero que oculta una realidad diferente: cuando la producción se gestiona con datos y criterios técnicos, es posible reducir de forma notable esa huella sin renunciar a la producción de alimentos que necesita una población creciente.
El debate, en el fondo, no debería centrarse en cuánto se produce, sino en cómo se produce. Esa distinción es la que determina si el sector avanza hacia una reducción real de sus emisiones o si simplemente disminuye volumen sin ganar eficiencia. La diferencia entre ambos enfoques se decide, en gran medida, mucho antes de lo que el consumidor imagina, en una fase de la producción que apenas tiene visibilidad pública pero que resulta decisiva para el resultado ambiental final de cada producto.
La huella que no se ve
Una parte sustancial del impacto ambiental de un producto ganadero se define mucho antes de llegar al lineal del supermercado. Se decide, sobre todo, en la formulación del pienso y en cómo se alimenta a cada animal a lo largo de su vida productiva, un proceso que rara vez llega al conocimiento del consumidor final pese a su peso real en el resultado. En Europa, además, la presión regulatoria y la exigencia creciente de los consumidores han convertido la transparencia ambiental en una obligación ineludible para toda la cadena, desde el fabricante de pienso hasta el punto de venta.
En ese contexto ha ido ganando peso la industria del pienso como eslabón fundamental de la cadena alimentaria. Compañías como Trouw Nutrition, empresa de nutrición animal perteneciente al grupo Nutreco, llevan más de cinco años desarrollando soluciones digitales que permiten a fabricantes de pienso, ganaderos e integradores cuantificar, visualizar y reducir su huella de carbono, ingrediente a ingrediente y sector a sector. El objetivo de esta compañía es apoyarse en la innovación para avanzar hacia una producción de alimentos más circular y sostenible.
Medir para poder reducir
Los resultados, además, ya son medibles y varían según el sector. En rumiantes, reducir a la mitad la huella ambiental por tonelada de pienso recorta hasta un 9% la huella de carbono por litro de leche, a lo que se suma otro 10% para evitar el exceso de aprovisionamiento de materias primas y un 6% adicional optimizando la nutrición durante la cría de terneros. En porcino, estrategias equivalentes permiten recortes de hasta el 30% en la huella por kilo de carne; mientras que, en avicultura, actuando sobre el pienso, la reducción alcanza hasta un 37%.
La conclusión que se desprende de estos datos es clara: cuando se mide con rigor, la huella ambiental de la ganadería se puede reducir de forma notable sin perder rentabilidad. No se trata de una promesa a futuro ni de un objetivo aspiracional, sino de resultados que ya se están produciendo en granjas reales, con herramientas que existen hoy y que cualquier explotación puede empezar a aplicar en su día a día. El reto, a partir de ahora, es de implementación: cuántas explotaciones incorporan estas herramientas y en qué plazo lo hace el conjunto del sector.
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