Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Los clientes podrán encontrar frutas y verduras o pescado fresco, entre un 15% y 25% más bajos, entre otras categorías que incluyen una amplia selección de básicos del día a día, frescos, congelados, despensa, cuidado personal, y hogar

Amazon Fresh

Amazon Fresh / Amazon

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

-

Amazon Fresh, el supermercado online de Amazon disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Guadalajara y alrededores, ha bajado el precio de miles de productos coincidiendo con la vuelta a la rutina de septiembre. Con esta bajada de precios, que abarca frescos, congelados, artículos de despensa —incluyendo opciones sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, BIO, ECO y de origen vegetal—, básicos de limpieza, higiene personal, productos para mascotas y hogar.

“En septiembre se reorganizan los menús, se llena la nevera y se reponen los básicos necesarios para hacer frente a la recta final del año. Queremos que nuestros clientes sepan que en Amazon Fresh van a encontrar miles de productos a igual o mejor precio que en otras tiendas para que volver a la rutina no suponga un esfuerzo extra para su bolsillo. Comparamos y contrastamos precios todo el año para que nuestros clientes puedan comprar con confianza y sin gastar de más”, afirma David Torrejón, responsable de Amazon Fresh en España.

Entre las bajadas de precios en Fresh, destacamos bajadas de más de un 25% en frutas y verduras, más de un 15% en pescado fresco, más de un 10% en carne y pollo; o más de un 10% en bebidas. Todo esto, supone un ahorro medio de un 10% en la cesta de la compra semanal.

Cómo funciona: compra flexible con entrega a domicilio

Amazon Fresh permite hacer la compra en la web o app de Amazon desde cualquier lugar —casa, trabajo o el transporte público— y elegir una franja de entrega de dos horas, los siete días de la semana. Los clientes pueden recibir el pedido el mismo día (según disponibilidad) o programarlo con antelación. Esta opción permite adaptar el servicio a distintas necesidades, tanto para quienes buscan recibir la compra el mismo día, según disponibilidad, como para quienes prefieren programarla con antelación y organizarse con más margen.

Más formas de ahorrar

Junto a la bajada de precios que tendrá lugar a partir de septiembre, Amazon Fresh ofrece descuentos y ofertas semanales en una amplia selección de productos para seguir ayudando a los clientes a ahorrar durante todo el año. El catálogo incluye grandes marcas nacionales e internacionales (Coca-Cola, Danone, La Sirena, Mahou, Häagen-Dazs, Central Lechera Asturiana) marcas nacionales (La Sirena, Mahou, Central Lechera Asturiana), marcas locales (La Finca, Felix Palacios) y productos de la marca propia “by Amazon”. Actualmente, más de 17.000 pymes españolas venden en Amazon —más del 60% de los artículos vendidos provienen de vendedores externos— y algunas lo hacen a través de Amazon Fresh.

Una compra adaptada a cada rutina, cómoda y flexible

Amazon Fresh permite recibir el pedido en el propio domicilio o enviarlo directamente a familiares y personas cercanas. Así, los clientes pueden preparar una compra para sus padres, para hijos que estudian fuera o para cualquier persona que necesite apoyo con la compra semanal, seleccionando simplemente la dirección de entrega del destinatario.

Esta opción permite resolver distintas necesidades sin desplazamientos, desde ayudar a una persona mayor con productos básicos hasta enviar alimentos y esenciales del hogar a quienes viven en otra ciudad. Amazon Fresh ofrece una experiencia de supermercado online pensada para adaptarse a distintos momentos, hogares y formas de organizar el día a día.

Herramientas para facilitar y planificar las compras

El servicio también está diseñado para hacer cada pedido más sencillo. Los productos adquiridos quedan registrados en la cuenta del cliente, lo que permite consultar y volver a comprar los productos más habituales y de compras anteriores. Además, Amazon Fresh ofrece sugerencias basadas en el historial de compra para ayudar a recordar productos esenciales.

Los clientes también pueden utilizar herramientas que agilizan el proceso, como la posibilidad de seleccionar productos frecuentes y añadirlos automáticamente a la cesta según la periodicidad con la que los necesiten, o la opción ‘día de la compra’, que permite programar el día de la semana y la franja horaria en la que quieren recibir su pedido. Además, con la llegada de Alexa+, actualmente disponible en Acceso Anticipado, los clientes cuentan con un asistente personal en la cocina: pueden indicar sus preferencias y los ingredientes que tienen a mano para recibir sugerencias de recetas, adaptar cantidades, sustituir ingredientes si es necesario y añadir a la lista de la compra aquellos que falten, todo ello usando solo la voz.

Noticias relacionadas

Además, los clientes Prime disfrutan de ventajas exclusivas como gastos de envío más bajos y envíos gratuitos según disponibilidad. Visita Amazon.es/fresh para consultar fácilmente la disponibilidad del servicio en el código postal elegido, así como los costes de envío y pedido mínimo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave
  3. El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: 'reflexión' la DGT tras la enmienda
  4. Multado con 200 euros un conductor que puso la baliza v-16 pero no la espuma obligatoria: la Guardia civil extrema la vigilancia
  5. Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar 'El Fugitivo' de Gijón
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para consguir el juego de seis toallas de ducha en marfil más barato del mercado: puro algodón y secado rápido
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos manteles de lino para comedor más baratos del mercado: para mesas grandes
  8. Se pone a chillar en una calle de Gijón, la policía acude a hasta él y al ir a darle la documentación saca tres envoltorios con cocaína

El tenso cara a cara entre Barbón y una vecina de Mieres: "Tenía que darte vergüenza cómo tenéis a los militares en Ceuta"

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de cortinas de duchas más barato del mercado: con estampado o dibujo de playa

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de cortinas de duchas más barato del mercado: con estampado o dibujo de playa

IU plantea que los pisos turísticos paguen en Oviedo las mismas tasas de basura y agua que los hoteles

IU plantea que los pisos turísticos paguen en Oviedo las mismas tasas de basura y agua que los hoteles

Amar Asturias · Madrid Edition

Joaquín Cuetos, nuevo director general de Innovación, y el Principado destina 10 millones a mejorar el empleo

Joaquín Cuetos, nuevo director general de Innovación, y el Principado destina 10 millones a mejorar el empleo

El ministro de Interior, Grande-Marlaska, garantiza mano dura para esclarecer la agresión a Rosón y Fernández en Oviedo: «Los autores serán identificados y puestos a disposición judicial»

En imágenes: Una pisada de vino en el mercado de Avilés por la Bienal Climática

En imágenes: Una pisada de vino en el mercado de Avilés por la Bienal Climática

El diputado popular Cuervas-Mons respalda a Canteli tras sus palabras sobre la agresión a Rosón y Fernández en Oviedo: «No me parecen desafortunadas»

El diputado popular Cuervas-Mons respalda a Canteli tras sus palabras sobre la agresión a Rosón y Fernández en Oviedo: «No me parecen desafortunadas»
Tracking Pixel Contents