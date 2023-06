Consigue con LA NUEVA ESPAÑA una entrada doble para el Reggaetón Beach Festival de Avilés

El Reggaetón Beach Festival, el evento de música urbana más importante de Europa y el festival que actualmente más entradas vende en España, llegará en su quinta edición a 11 localizaciones y una de ellas será de nuevo en Avilés el 1 y 2 de julio. Será en el Pabellón de Exposiciones de la Magdalena y no en el Niemeyer cómo se anunció previamente y las entradas compradas antes del cambio serán igualmente válidas. Este nuevo espacio presenta una mejor ubicación, un pabellón diáfano con sombra de 8.000 m2 para la zona de restauración y actividades y un pavimento cubierto de césped. Avilés ya recibió el año pasado la visita de RBF y resulta un enclave muy bien situado en Asturias al ser casi equidistante de Gijón y Oviedo. Los artistas confirmados para este fin de semana memorable de fiesta en tierras asturianas son estrellas consagradas como Arcángel, (Puerto Rico, 1987) autor de hits como Tu no vives allí, la Jumpa o Me prefieres a mi, Justin Quiles (Puerto Rico,1990), conocido por temas como Orgullo, Fuego Forestal o su versión de Así fue, el veterano Nicky Jam ( Puerto Rico,1981) que firmó temazos como X, El amante o Hasta el amanecer y Myke Towers (Puerto Rico, 1994) responsable de Piensan, Playa del Inglés o Wiskey y coco.

