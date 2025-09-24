Gana un bono para dos personas para acceder al centro ecotermal Aquaxana gracias a LA NUEVA ESPAÑA

¿Te apetece desconectar durante un día rodeado de un entorno natural espectacular? El centro ecotermal Aquaxana es perfecto para olvidarte por unas horas del ritmo frenético del día a día y recargar tu batería con la mejor compañía.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a la villa termal de las Caldas, un espacio que destaca por su originalidad, su completo servicio wellness y su singular arquitectura, inspirada en el emblemático Panteón de Roma, cuyas instalaciones están compuestas por diferentes zonas de hidroterapia.

Esta cabecera sortea a sus suscriptores un bono para dos personas con acceso al centro ecotermal Aquaxana, el cual incluye acceso por dos horas al centro ecotermal. Podrás canjearlo en cualquier día de la semana, aunque es imprescindible una reserva previa a través del número de teléfono 985 79 87 80. Además, el uso de gorro de piscina para el acceso al circuito es obligatorio.

Participar es muy sencillo, tendrás que rellenar con tus datos el formulario que aparece a continuación. El sorteo estará activo hasta el domingo 28 de septiembre a las 23.00h, ¡solo para suscriptores!