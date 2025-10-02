Consigue un bono para acudir al centro termal El Manantial de Las Caldas para dos personas gracias a LA NUEVA ESPAÑA

¿Te quedaste con las ganas de participar en el último sorteo de esta cabecera para ir al centro ecotermal Aquaxana? No te preocupes, porque LA NUEVA ESPAÑA trae un nuevo sorteo para poder asistir a la villa termal de las Caldas, esta vez a su zona El Manantial. Se trata del corazón del espacio, ubicado en la antigua Casa de Baños de 1776, obra del arquitecto español Ventura Rodríguez.

Se trata de un lugar perfecto para olvidarte por unas horas del ritmo frenético del día a día y recargar tu batería con la mejor compañía.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a la villa termal de las Caldas, un espacio que destaca por su originalidad, su completo servicio wellness y su singular arquitectura, inspirada en el emblemático Panteón de Roma, cuyas instalaciones están compuestas por diferentes zonas de hidroterapia.

Esta cabecera sortea a sus suscriptores un bono para dos personas con acceso al centro ecotermal El Manantial, el cual incluye acceso por dos horas al recinto. Podrás canjearlo en cualquier día de la semana, aunque es imprescindible una reserva previa a través del número de teléfono 985 79 87 80. Además, el uso de gorro de piscina para el acceso al circuito es obligatorio.

Participar es muy sencillo, tendrás que rellenar con tus datos el formulario que aparece a continuación. El sorteo estará activo hasta el domingo 5 de octubre a las 23.59h, ¡solo para suscriptores!

Contactaremos con la persona afortunada el lunes 6 de octubre a través del email que facilitéis. ¡Suerte!