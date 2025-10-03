Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar del nuevo concierto de la OSPA en directo

Participa en el sorteo de esta cabecera y podrás ganar una entrada doble para ver en directo a la Sinfónica del Principado el viernes 10 a las 20.00 horas

Concierto de la OSPA en el teatro Jovellanos

Concierto de la OSPA en el teatro Jovellanos / Ángel González / LNE

M. O.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo de la OSPA en concierto el próximo viernes 10 a las 20.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe sorteando cinco entradas dobles. Si quieres ser el afortunado que viva en directo el espectáculo que se celebra en el Auditorio de Oviedo, solo tienes que rellenar el formulario que aparece en esta información, que estará activo desde hoy, 3 de octubre, hasta el martes 7 de octubre a las 23.59h. Si eres el ganador se te comunicará por teléfono o por correo electrónico.

A la batuta estará Nuno Coelho director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias desde octubre de 2022 y Nicolas Altstaedt al violonchelo.

Escaleta

Nuno Coelho, director

Nicolas Altstaedt, violonchelo

WALTON – Concierto para violonchelo

SCHUBERT – Sinfonía nº 9

Historia

La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el objetivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. Su Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejerí­a de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.

Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orí­genes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad. Esta temporada celebra su trigésimo aniversario.

La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea y también de Rusia, Estados Unidos, Ecuador y Filipinas. Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avilés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen Milanov.

Distinción al compromiso y a la excelencia empresarial en la Región de Murcia

Lugones acogerá la I Feria de Salud Mental: "El objetivo es cuidar el bienestar emocional de todos los ciudadanos a través de la prevención".

Villaviciosa convoca el concurso de carrozas del XXXV Festival de la Manzana: estas son las bases para participar

La cantante de Camela da la última hora sobre el Dioni y aclara su relación: "Ni nos miramos porque estamos hartos de vernos"

Avilés, primer puerto de atraque en España del buque que cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento

El vestuario del Langreo da las claves para conseguir la salvación y eleva la urgencia por la primera victoria: “Aún no nos salió cara en la moneda”

