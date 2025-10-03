LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar del nuevo concierto de la OSPA en directo
Participa en el sorteo de esta cabecera y podrás ganar una entrada doble para ver en directo a la Sinfónica del Principado el viernes 10 a las 20.00 horas
M. O.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo de la OSPA en concierto el próximo viernes 10 a las 20.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe sorteando cinco entradas dobles. Si quieres ser el afortunado que viva en directo el espectáculo que se celebra en el Auditorio de Oviedo, solo tienes que rellenar el formulario que aparece en esta información, que estará activo desde hoy, 3 de octubre, hasta el martes 7 de octubre a las 23.59h. Si eres el ganador se te comunicará por teléfono o por correo electrónico.
A la batuta estará Nuno Coelho director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias desde octubre de 2022 y Nicolas Altstaedt al violonchelo.
Escaleta
Nuno Coelho, director
Nicolas Altstaedt, violonchelo
WALTON – Concierto para violonchelo
SCHUBERT – Sinfonía nº 9
Historia
La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el objetivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. Su Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.
Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orígenes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad. Esta temporada celebra su trigésimo aniversario.
La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea y también de Rusia, Estados Unidos, Ecuador y Filipinas. Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avilés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen Milanov.
- Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
- Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo