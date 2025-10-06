Disfruta del mejor fútbol de primera gracias a LA NUEVA ESPAÑA en el Real Oviedo-Español
Entra en el sorteo de 1 entradas doble para disfrutar del próximo encuentro del equipo carbayón en el Carlos Tartiere
M. O.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que el Real Oviedo juega en casa la semana que viene. El choque enfrentará a los carbayones con el Español el próximo viernes 17 a las 21.00h horas.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el estadio Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae esta cabecera. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera en la mejor compañía!
Es tan fácil como rellenar el formulario que acompaña a esta información. El ganador será comunicado por correo electrónico o por teléfono.
