Gana un menú doble del Desarme gracias a LA NUEVA ESPAÑA para recordar la historia ovetense

LA NUEVA ESPAÑA sortea un menú del Desarme para dos personas por cada restaurante embajador de la Cofradía del Desarme y tú puedes ser uno de los agraciados. Este año serán 42 establecimientos, por lo que habrá 42 ganadores.

Para participar solo tienes que completar el formulario que aparece al final de esta información. Los seleccionados, que serán avisados por correo electrónico, ganarán un menú para dos personas en el restaurante que se les adjudique de manera aleatoria.

Cita gastronómica

Se trata de una de las citas gastronómicas imprescindible para los amantes de los buenos guisos. La celebración del menú del Desarme, que llena de historia los fogones de Oviedo, tiene su origen en la I Guerra Carlista. El menú se compone de un primer plato de garbanzos con bacalao y espinacas, un segundo de callos, para terminar con arroz con leche de postre.

Todos los restaurantes embajadores de la Cofradía del Desarme (ver listado en las bases) ofrecen a los participantes del concurso de LA NUEVA ESPAÑA un menú para chuparse los dedos.

Podrás participar desde el viernes 11 hasta el martes 21 de octubre se repartirán los menús dobles.

