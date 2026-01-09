Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de la OSPA en concierto: participa en el sorteo y llévate una entrada doble

El evento se celebra el 16 de enero a las 20.00 horas en el Auditorio

La OSPA en concierto en una imagen de archivo

La OSPA en concierto en una imagen de archivo

L. L.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de la OSPA en concierto. "La orilla rusa", nombre de la pieza que interpretará la sinfónica del Principado en el Auditorio, se tocará el próximo 16 de enero a las 20.00 horas y tú puedes ser uno de los afortunados que viva el concierto en directo gracias al sorteo que organiza este periódico.

Si quieres llevarte la entrada doble que está en juego solo tienes que completar el formulario que aparece a continuación. El ganador será comunicado por correo electrónico o por móvil.

La orilla rusa

La orilla rusa / OSPA

Detalles del evento

Nuno Coelho, director

Bezhod Abduraimov, piano

RACHMANINOV – Concierto para piano n.º 3 en re menor, op. 30

SHOSTAKOVICH – Sinfonía n.º 15 en la mayor, op. 141

Descargar programa de mano (pdf)

  • 16 de enero de 2026
  • Auditorio Príncipe Felipe - Oviedo
  • 20:00-21:30

Historia

La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el objetivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. Su Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejerí­a de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.

Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orí­genes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad. Esta temporada celebra su trigésimo aniversario.

La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea y también de Rusia, Estados Unidos, Ecuador y Filipinas. Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avilés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen Milanov.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  2. Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
  3. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  4. Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
  5. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
  6. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  7. El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
  8. El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados

Cinco años sin Pablo Cortijo, el técnico de ambulancias fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: "Nos acordamos todos los días de él"

Cinco años sin Pablo Cortijo, el técnico de ambulancias fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: "Nos acordamos todos los días de él"

El PSOE pide al equipo de gobierno que estudie alternativas a la presencia de animales en la Cabalgata de Reyes Magos de Oviedo

El PSOE pide al equipo de gobierno que estudie alternativas a la presencia de animales en la Cabalgata de Reyes Magos de Oviedo

El Principado recalca su rechazo "de todo punto" a la ordinalidad y recibe con recelo el nuevo modelo de financiación autonómica

El Principado recalca su rechazo "de todo punto" a la ordinalidad y recibe con recelo el nuevo modelo de financiación autonómica

VÍDEO: Los técnicos de ambulancias de Gijón homenajean la memoria de Pablo Cortijo: “Nos acordamos de él todos los días”

VÍDEO: Los técnicos de ambulancias de Gijón homenajean la memoria de Pablo Cortijo: “Nos acordamos de él todos los días”

De las críticas de Ayuso, Moreno y Page a la buena acogida de Illa: así reaccionan las comunidades autónomas a la financiación presentada por Montero

De las críticas de Ayuso, Moreno y Page a la buena acogida de Illa: así reaccionan las comunidades autónomas a la financiación presentada por Montero

Siero modifica el proyecto de saneamiento de Puente Nora (Lugones) para incluir la pavimentación de un camino de Paredes

Siero modifica el proyecto de saneamiento de Puente Nora (Lugones) para incluir la pavimentación de un camino de Paredes

Vecinos alertan del riesgo en el cruce de la avenida del Llano con San José: “Es muy peligroso porque hay mucha gente cruzando”

María José Campanario se lleva un susto de salud en su última aparición televisiva: "Me he tenido que operar"

María José Campanario se lleva un susto de salud en su última aparición televisiva: "Me he tenido que operar"
Tracking Pixel Contents