Empieza el año mimándote en un entorno privilegiado: LA NUEVA ESPAÑA sortea dos bonos de una noche en Las Caldas By Blau Hoteles

Empezar el año siempre suele asociarse a la temida cuesta de enero pero, gracias a LA NUEVA ESPAÑA, la vuelta a la rutina también puede ser sinónimo de relax y tiempo libre.

Y es que esta cabecera sortea dos bonos para dos personas para que disfrutes de una noche en los dos hoteles del complejo ubicado en la privilegiada localidad de Las Caldas.

Para participar solo tienes que completar con tus datos personales el formulario que acompaña esta información y si eres el ganador se te comunicará por correo electrónico o móvil.

Una noche de relax y bienestar

Este periódico quiere que empieces al año cuidándote, por eso, sortea dos bonos de una noche para dos personas en el Gran Hotel Las Caldas By Blau Hoteles de 5 estrellas y en el Hotel Las Caldas By Blau Hoteles, de 4 estrellas.

A continuación, puedes ver lo que incluye cada uno de los bonos que están en juego.

Bono Gran Hotel Las Caldas By Blau Hoteles 5 estrellas Una noche de estancia en el “Gran Hotel Las Caldas By Blau Hoteles *****”, que incluye: Alojamiento en Habitación doble para 2 personas en régimen de alojamiento y desayuno

Un acceso al centro termal “El Manantial” (2 horas) y un acceso al centro ecotermal “Aquaxana” (2 horas)

Acceso al Centro Deportivo y wifi *Bono válido de lunes a domingo (excepto temporada alta: Semana Santa, Puentes, festivos y vísperas, de junio a agosto, del 20 al 31 de diciembre), sujeto a disponibilidad. Imprescindible reserva previa en el 985 79 87 87. FECHA DE VALIDEZ DEL BONO HASTA EL 1 DE MARZO DE 2026