Empieza el año mimándote en un entorno privilegiado: LA NUEVA ESPAÑA sortea dos bonos de una noche en Las Caldas By Blau Hoteles
Gracias a esta cabecera, podrás llevarte dos bonos para dos personas con acceso a sus centros termales y al centro deportivo
L. L.
Empezar el año siempre suele asociarse a la temida cuesta de enero pero, gracias a LA NUEVA ESPAÑA, la vuelta a la rutina también puede ser sinónimo de relax y tiempo libre.
Y es que esta cabecera sortea dos bonos para dos personas para que disfrutes de una noche en los dos hoteles del complejo ubicado en la privilegiada localidad de Las Caldas.
Para participar solo tienes que completar con tus datos personales el formulario que acompaña esta información y si eres el ganador se te comunicará por correo electrónico o móvil.
Una noche de relax y bienestar
Este periódico quiere que empieces al año cuidándote, por eso, sortea dos bonos de una noche para dos personas en el Gran Hotel Las Caldas By Blau Hoteles de 5 estrellas y en el Hotel Las Caldas By Blau Hoteles, de 4 estrellas.
A continuación, puedes ver lo que incluye cada uno de los bonos que están en juego.
Bono Gran Hotel Las Caldas By Blau Hoteles 5 estrellas
Una noche de estancia en el “Gran Hotel Las Caldas By Blau Hoteles *****”, que incluye:
- Alojamiento en Habitación doble para 2 personas en régimen de alojamiento y desayuno
- Un acceso al centro termal “El Manantial” (2 horas) y un acceso al centro ecotermal “Aquaxana” (2 horas)
- Acceso al Centro Deportivo y wifi
*Bono válido de lunes a domingo (excepto temporada alta: Semana Santa, Puentes, festivos y vísperas, de junio a agosto, del 20 al 31 de diciembre), sujeto a disponibilidad. Imprescindible reserva previa en el 985 79 87 87. FECHA DE VALIDEZ DEL BONO HASTA EL 1 DE MARZO DE 2026
Bono Hotel Las Caldas By Blau Hoteles 4 estrellas
Estancia de una noche en el “Hotel Las Caldas By Blau Hoteles 4*”, que incluye:
- Habitación soble para 2 personas en régimen de alojamieno y desayuno
- Un acceso al centro ecotermal Aquaxana (dos horas)
- Acceso al Centro Deportivo y Wifi
*Bono válido de lunes a domingo (excepto temporada alta: Semana Santa, Puentes, festivos y vísperas, de junio a agosto, del 20 al 31 de diciembre), sujeto a disponibilidad. Imprescindible reserva previa en el 985798787. FECHA DE VALIDEZ DEL BONO HASTA EL 1 DE MARZO DE 2026
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
- Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- Obras en dos de los túneles más transitados de Asturias: habrá cortes desde este lunes y durarán dos semanas