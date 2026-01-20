La OSPA rinde homenaje a Antonín Dvořák: participa en el sorteo que organiza LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para disfrutar del concierto
El evento se celebra el 23 de enero a las 20.00 horas en el Auditorio de Oviedo
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de la OSPA en concierto. "El resplandor de Dvorak", nombre de la pieza que interpretará la sinfónica del Principado en el Auditorio, se tocará el próximo 23 de enero a las 20.00 horas y tú puedes ser uno de los afortunados que viva el concierto en directo gracias al sorteo que organiza este periódico.
Si quieres llevarte la entrada doble que está en juego solo tienes que completar el formulario que aparece a continuación. El ganador será comunicado por correo electrónico o por móvil.
Detalles del evento
Ramón Tebar, director
David Moen, tuba
BRAHMS – Obertura del Festival Académico, op. 80
BIRTWISTLE – The Cry of Anubis
DVORAK – Sinfonía n.º 9 en mi menor, op. 95 “Del Nuevo Mundo”
Historia
La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el objetivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. Su Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.
Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orígenes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad. Esta temporada celebra su trigésimo aniversario.
La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea y también de Rusia, Estados Unidos, Ecuador y Filipinas. Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avilés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen Milanov.
