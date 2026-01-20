Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

La OSPA rinde homenaje a Antonín Dvořák: participa en el sorteo que organiza LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para disfrutar del concierto

El evento se celebra el 23 de enero a las 20.00 horas en el Auditorio de Oviedo

La OSPA en concierto en una imagen de archivo

La OSPA en concierto en una imagen de archivo

L. L.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de la OSPA en concierto. "El resplandor de Dvorak", nombre de la pieza que interpretará la sinfónica del Principado en el Auditorio, se tocará el próximo 23 de enero a las 20.00 horas y tú puedes ser uno de los afortunados que viva el concierto en directo gracias al sorteo que organiza este periódico.

Si quieres llevarte la entrada doble que está en juego solo tienes que completar el formulario que aparece a continuación. El ganador será comunicado por correo electrónico o por móvil.

El resplandor de Dvorak

El resplandor de Dvorak / LNE

Detalles del evento

Ramón Tebar, director

David Moen, tuba

BRAHMS – Obertura del Festival Académico, op. 80

BIRTWISTLE – The Cry of Anubis

DVORAK – Sinfonía n.º 9 en mi menor, op. 95 “Del Nuevo Mundo”

Historia

La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el objetivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. Su Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejerí­a de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.

Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orí­genes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad. Esta temporada celebra su trigésimo aniversario.

La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea y también de Rusia, Estados Unidos, Ecuador y Filipinas. Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avilés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen Milanov.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
  3. Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
  4. El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
  5. Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
  6. Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
  7. La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas
  8. Obras en dos de los túneles más transitados de Asturias: habrá cortes desde este lunes y durarán dos semanas

¿Por qué los humanos estamos cada vez más expuestos a las picaduras de los mosquitos?

¿Por qué los humanos estamos cada vez más expuestos a las picaduras de los mosquitos?

Gijón adjudica Tabacalera, "la inversión en cultura más importante de su historia"

Gijón adjudica Tabacalera, "la inversión en cultura más importante de su historia"

¿Se mezclaba en Cerredo carbón extraído ilegalmente de la mina con otro de León? Un transportista admite portes de Fabero a Degaña

¿Se mezclaba en Cerredo carbón extraído ilegalmente de la mina con otro de León? Un transportista admite portes de Fabero a Degaña

La OSPA rinde homenaje a Antonín Dvořák: participa en el sorteo que organiza LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para disfrutar del concierto

La OSPA rinde homenaje a Antonín Dvořák: participa en el sorteo que organiza LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para disfrutar del concierto

Aterriza en Decathlon la nueva bicicleta eléctrica de montaña con autonomía para casi 150 kilómetros, asistencia hasta 25km/h y a un precio que vuela

Aterriza en Decathlon la nueva bicicleta eléctrica de montaña con autonomía para casi 150 kilómetros, asistencia hasta 25km/h y a un precio que vuela
Tracking Pixel Contents