El Oviedo lucha por la permanencia frente al Girona: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para vivirlo en directo
Disfruta de este decisivo encuentro para los de Almada el próximo sábado 31 en el Carlos Tartiere a las 14.00 horas
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo frente al Girona el próximo sábado 31 de enero a las 14.00 horas.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!
Es tan fácil como rellenar el formulario que acompaña a esta información. El ganador será comunicado por correo electrónico o por teléfono.
