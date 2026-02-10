Vive con LA NUEVA ESPAÑA una emocionante tarde de fútbol y disfruta del Real Oviedo-Athletic de Bilbao
Participa en el sorteo que organiza este periódico y llévate una entrada doble
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo frente al Athletic de Bilbao el próximo domingo 15 de febrero a las 14.00 horas.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!
Es tan fácil como rellenar el formulario que acompaña a esta información. El ganador será comunicado por correo electrónico o por teléfono.
