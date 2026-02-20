Gijón, epicentro del pádel mundial: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y consigue una entrada doble para asistir al Premier Padel P2
Este periódico pone en juego una entrada doble para suscriptores para que elijas el día que te apetece disfrutar en directo de la cita más importante del pádel mundial
L. L.
La primera cita oficial del Qatar Airways Premier Padel Tour 2026 en España ya está aquí. Del 1 al 8 de marzo, el Palacio de Deportes de la Guía-Presidente Adolfo Suárez se convertirá en el escenario donde brillarán las grandes estrellas del pádel mundial.
Así, el Gijón Premier Padel P2 dará el pistoletazo de salida al nuevo curso padelístico en España y si no quieres perderte esta cita solo tienes que participar en el sorteo que celebra LE NUEVA ESPAÑA.
Este periodico pone en juego entre sus suscriptores, una entrada doble para disfrutar de este encuentro con el mejor deporte. Para ser uno de los posibles afortunados solo tienes que rellenar el formulario que aparece a continuación y elegir el día que quieras asistir, excepto el 7 y el 8 de marzo.
Tienes hasta el viernes 26 a las 11:59 horas para participar así que date prisa y no dejes pasar la oportunidad de vivir en directo uno de los eventos más esperados para los aficionados de este deporte.
