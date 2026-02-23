Un choque de altura en el Tartiere: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y disfruta en directo del Real Oviedo-Atlético de Madrid

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo frente al Atlético de Madrid el próximo sábado 28 de febrero a las 21.00 horas.

Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!