Un choque de altura en el Tartiere: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y disfruta en directo del Real Oviedo-Atlético de Madrid
Este periódico sortea una entrada doble para vivir en el campo un encuentro trascendental para los carbayones a las 21.00 horas, el sábado 28 de febrero
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo frente al Atlético de Madrid el próximo sábado 28 de febrero a las 21.00 horas.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- Los vecinos de La Corredoria reclaman sanciones para aquellos adjudicatarios que abandonen los huertos urbanos
- La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
- Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
- Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Gijón despide al gruista fallecido en el fatal accidente de la avenida Constitución: 'David siempre tenía una sonrisa