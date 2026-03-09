La magia llega al Filarmónica con el Mago Nacho: llévate una entrada doble para asistir a su espectáculo gracias a LA NUEVA ESPAÑA
Este periódico sortea una entrada doble para disfrutar del show en el teatro ovetense el 14 de marzo a las 18.00 horas
L. L.
El próximo 14 de marzo a las 18:00 horas, el Teatro Filarmónica de Oviedo se llenará de ilusión, asombro y carcajadas con la llegada de "Abracadabra: The Magic Show", el espectáculo del ilusionista asturiano Mago Nacho. Con 24 años de trayectoria sobre los escenarios, el artista de Pola de Siero volverá a demostrar por qué se ha consolidado como uno de los referentes de la magia escénica en España.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del show en directo, LA NUEVA ESPAÑA te da la oportunidad gracias al sorteo que organiza. Para ello, solo tienes que rellenar el formulario que aparece a continuación y esperar a que se te comunique si has sido el ganador a través del móvil o correo electrónico. Una entrada doble está en juego y pude ser tuya.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
- La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
- La defensa de Almada de uno de los futbolistas más criticados del Oviedo: “Es muy bueno; Paunovic insistió mucho en su fichaje”
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
- Operarios municipales empiezan a acondicionar las zonas verdes de La Corredoria