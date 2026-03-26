La OSPA recupera a Joseph Haydn con "Enigma": consigue dos entradas dobles para asistir al concierto gracias a LA NUEVA ESPAÑA
Este periódico sortea dos entradas dobles para disfrutar del evento mañana, a las 20.00 horas en el Auditorio de Oviedo
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de la OSPA en concierto. Se trata de "Enigma", un homenaje a la obra de Joseph Haydn que ofrecerá la sinfónica del Principado en el Auditorio mañana a las 20.00 horas y tú puedes ser uno de los afortunados que viva el espectáculo en directo gracias al sorteo que organiza este periódico.
Si quieres llevarte las dos entradas dobles que están en juego solo tienes que completar el formulario que aparece a continuación. El ganador será comunicado por correo electrónico o por móvil.
Detalles del evento
Matthew Halls, director
Marta Infante, mezzo
Jan Antem, barítono
Lydia Teuscher, soprano
Gavan Ring, tenor
Coro de la Fundación Princesa de Asturias
Maestro de Coro Jose Esteban García Miranda
HAYDN – Missa in angustiis (Missa Nelson)
ELGAR – Variaciones Enigma, op. 36
Historia
La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el objetivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. Su Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.
Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orígenes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad. Esta temporada celebra su trigésimo aniversario.
La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea y también de Rusia, Estados Unidos, Ecuador y Filipinas. Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avilés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen Milanov.
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