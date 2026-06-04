¿Quieres ir a mayor espectáculo de coches clásicos y deportivos de Asturias? Participa en el sorteo y podrás conseguir una entrada
Siero se convierte en la capital del motor en Asturias: deportivos, clásicos, motos y tunning se dan cita el 7 de junio
El próximo 7 de junio, el recinto del Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero volverá a convertirse en el epicentro del motor del norte de España con la celebración de la segunda edición de "El Motor de Asturias", un evento que reunirá a miles de aficionados alrededor de una gran exposición de vehículos, ocio, música y experiencias para todos los públicos.
Ahora con LA NUEVA ESPAÑA podrás conseguir una de las 10 entradas que sorteamos. Rellena el siguiente formulario y el viernes 5, avisaremos a los ganadores a través del email facilitado.
Marcas
En cuanto a coches los asistentes podrán ver en directo vehículos de lujo y deportivos de famosas marcas como Roll Royce, Ferrari, Aston Martin, Lamborghini o Porsche, vehículos clásicos como Bugatti, Mustang o Corvette, rally, donde habrá coches como el de Pepe Álvarez, Ordóñez, tunning e incluso un formula 1. Y en la zona de motos destaca la presencia del club Harley Davidson.
Productos y servicios
También habrá un espacio destinado a la exposición de productos y servicios relacionados con el mundo del automóvil y otros vehículos, ofreciendo a marcas, empresas y aficionados un punto de encuentro para descubrir novedades y tendencias del sector.
La oferta de ocio será otro de los grandes atractivos de la jornada. El recinto contará con una importante zona de entretenimiento, presidida por un gran escenario de 20 metros, en el que habrá DJ, actuaciones de música en directo y espectáculos durante toda la jornada. Además, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica con food trucks y espacios de restauración.
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