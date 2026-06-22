¿Te gustaría asistir al Festival Metrópoli Gijón? ¡LA NUEVA ESPAÑA te lo pone fácil!

LA NUEVA ESPAÑA te invita al festival Metrópoli de este año con el sorteo de cinco entradas dobles por cada día de evento. Desde hoy hasta el viernes 3 de junio, estará activo el formulario que debes rellenar para participar en este sorteo.

Serás tú quien elija el día que quieras acceder al recinto para así, poder ver en directo a tus artistas favoritos en los escenarios de Metrópoli y, además, disfrutar de una jornada rodeado de exposiciones y encuentros referentes a la cultura pop así como de la zona gastronómica, entre otras cosas.