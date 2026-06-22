¿Te gustaría asistir al Festival Metrópoli Gijón? ¡LA NUEVA ESPAÑA te lo pone fácil!
Rellena tus datos y consigue 2 entradas para acceder al recinto del METROPOLI GIJON 2026
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Gijón
LA NUEVA ESPAÑA te invita al festival Metrópoli de este año con el sorteo de cinco entradas dobles por cada día de evento. Desde hoy hasta el viernes 3 de junio, estará activo el formulario que debes rellenar para participar en este sorteo.
Serás tú quien elija el día que quieras acceder al recinto para así, poder ver en directo a tus artistas favoritos en los escenarios de Metrópoli y, además, disfrutar de una jornada rodeado de exposiciones y encuentros referentes a la cultura pop así como de la zona gastronómica, entre otras cosas.
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