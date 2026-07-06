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El WAY Festival aterriza en Gijón: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble

La cita musical se celebra el próximo 11 de julio en el Parque Hermanos Castro de Gijón

&quot;Carolina Durante&quot;, en un concierto en El Bibio

"Carolina Durante", en un concierto en El Bibio / Ángel González

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L. L.

El verano en Gijón es sinónimo de música y nada mejor que un buen festival para disfrutar de las mejores actuaciones en directo. Si eres de esos que no se pierde un concierto de Siloé, Las Petunias, Mateo Eraña y Las Hijas de Chimo Bayo y Hombres G, el Way! Festival (We are young) te trae un cartel de lujo para vivir el mejor indie y pop rock en español.

Ahora, puedes ser uno de los afortunados que asista a esta cita musical el próximo 11 de julio en el Parque Hermanos Castro de Gijón si participas en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA. Podrás ganar una entrada doble si completas el formulario que aparece a continuación con tus datos personales. El ganador será anunciado por teléfono o correo electrónico.

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