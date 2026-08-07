Celebra el Día Internacional de la Cerveza con LA NUEVA ESPAÑA Y Bebalia y podrás ganar una caja de cervezas Rivera Reposada, lo último de Hijos de Rivera

El Día Mundial de la Cerveza se celebra el primer viernes de agosto cada año. Es una jornada dedicada a honrar la antigua bebida alcohólica que ha sido parte de la cultura humana durante siglos. En este día, muchas personas alrededor del mundo se reúnen para disfrutar de diferentes estilos de cerveza y celebrar la diversidad de esta popular bebida.

Ahora puedes ganar una caja de 24 botellas de Rivera Reposada, lo último de Hijos de Rivera