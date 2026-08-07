Celebra el Día Internacional de la Cerveza con LA NUEVA ESPAÑA Y Bebalia y podrás ganar una caja de cervezas Rivera Reposada, lo último de Hijos de Rivera
La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Y desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto el Día Internacional de la Cerveza.
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El Día Mundial de la Cerveza se celebra el primer viernes de agosto cada año. Es una jornada dedicada a honrar la antigua bebida alcohólica que ha sido parte de la cultura humana durante siglos. En este día, muchas personas alrededor del mundo se reúnen para disfrutar de diferentes estilos de cerveza y celebrar la diversidad de esta popular bebida.
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