Descubre a los únicos atletas olímpicos que tiene Corvera en su historia

Que Corvera es un concejo donde predomina el talento deportivo es un hecho. Alrededor del pantano de Trasona se han creado miles de deportistas durante todos estos años, además de otros lugares como la piscina o el polideportivo de Las Vegas. Pero por encima de todos ellos relucen cinco nombres que llevaron el nombre del concejo a lo más alto. En hasta cinco Juegos Olímpicos hubo representación corverana, con cinco atletas enfundándose la chaqueta de España para tratar de hacerse con la medalla en su especialidad. Curiosamente, los cinco deportistas competían (y uno de ellos compite) en deportes relacionados con el agua.

La veda la abrió Ana Belén Bernardo, atleta paralímpica que compitió en natación adaptada en los juegos de Barcelona 92 y Atlanta 96. Además de ser la primera, la deportista ha sido la corverana más laureada de la historia, consiguiendo cinco preseas. En su primera aparición olímpica se colgó una plata en cien metros mariposa. En cuatros libre y en 4x100 estilos se hizo con el bronce. En su segunda aparición en unos juegos volvió a subirse dos veces al tercer cajón del podio, está vez en cien metros mariposa y en 4x100 estilos.

Sus pasos los siguieron Jaime Ríos y Rubén Álvarez, que viajaron a Sidney 2000 para participar en doble scull, una especialidad del remo. El paso de Jaime Ríos por unos Juegos fue más corto de lo previsto, ya que, tras esta primera aparición, donde reconoció que su estado físico lastró un rendimiento (aunque consiguió un meritorio 16 puesto) no pudo participar en el siguiente mundial por una salmonelosis. Luego, problemas con el director técnico hicieron que se fuese del centro de alto rendimiento de Sevilla.

Por su parte, Álvarez consiguió un noveno puesto en el doble scull peso ligero en aguas australianas y, en Atenas, logró subir un puesto para hacerse con un diploma olímpicos. Otro de los remeros corveranos que participó en los Juegos de Atenas fue Alberto Domínguez, que quedó decimosegundo en el cuatro scull ligero. Sus mejores resultados llegaron en los Mundiales de remo, donde se hizo con un bronce en el 2000 y con una plata en el 2002.

Arbidel González / Mara Villamuza

Hubo que esperar veinte años para que Corvera volviese a tener representación en unos Juegos Olímpicos y esta vez fue de la mano de Arbidel González, una de las mayores promesas nacionales de la natación. En su primera experiencia, en París 2024, terminó decimosexto en la prueba de 200 metros mariposa, aunque su foco está puesto ya en Los Ángeles 2028. “Sinceramente, me lo esperaba mejor. Tenía muchas expectativas, porque los Juegos siempre piensas que va a ser todo genial y bien organizado, pero la realidad no es para tanto. Está bien, pero no tanto como parece desde fuera. Es diferente”, comentaba el corverano en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA sobre el tema. Además, ha obtenido algunos triunfos en competiciones internacionales: primer lugar en el Abierto de Portugal de 2024 (100 m mariposa) y en el Abierto de la Acrópolis de 2024 (200 m mariposa).