José Ramón Rodríguez, un cronista para la historia de Corvera: "El siglo XIX lo aprendí casi de memoria"

José Ramón Rodríguez (L’Ablaneda, Molleda, Corvera, 1934) fue nombrado cronista oficial de Corvera el 21 de enero de 2020. Su elección fue aprobada por unanimidad de los 17 ediles de la Corporación municipal surgida de las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 que sumaba, por el PSOE, 14 concejales; uno del PP 1, otro de IU y uno más de Somos Corvera Podemos. Y afrontaba el nuevo cronista esa responsabilidad, "sin más experiencia que la de seguir la trayectoria y la obra de ilustres cronistas asturianos, como la de Mª Josefa, cronista de Avilés", proclamaba hace escasas fechas en las páginas de la LA NUEVA ESPAÑA.

Su título, de carácter honorífico y vitalicio, implica entre otras tareas la de redactar anualmente una crónica del concejo “en la que se recojan los principales acontecimientos sociales, culturales, políticos y de todo tipo relacionados con el municipio”, tal y como consta en el reglamento regulador de dicha figura.

"Agradezco infinitamente aquella generosidad y confianza conmigo para la actividad de conocer y reconocer tantas cuestiones admirables de mi pueblo y publicarlas en la prensa comarcal de Avilés", dijo Rodríguez al cumplir un lustro en el cargo, momento en el que agradeció expresamente al concejal de Somos Corvera Podemos, Rogelio Crespo, por proponerle de cronista de Corvera, ya en 2018, para tratar de lograr el acuerdo unánime de la Corporación municipal. Vecino de Entrevías, fue uno de los primeros "Corveranos ejemplares" en recibir el galardón precisamente por su papel como investigador del concejo.

La actividad favorita de José Ramón es la lectura y consulta en la biblioteca municipal de Los Campos. En su parroquia, la de Los Campos, cuenta que se da el caso de que en los bares y cafeterías existe "una gran avidez por leer los periódicos, a pesar de la espera para pasarlos de unos lectores a otros", y añade Rodríguez que esos periódicos también están disponibles en la biblioteca municipal siete horas diarias, de lunes a viernes, además de 14.000 libros para leer, y estudiar donde él mismo halla material de trabajo de forma habitual.

"Tengo que decir que soy más del fondo que de la forma y lo digo porque no tengo la preparación suficiente para escribir de una mejor manera. Sigo investigando, claro, es algo que nunca dejé de hacerlo. Y he de agradecer que ahora la biblioteca de Los Campos, donde paso horas, menos de las que me gustaría, lleva una placa con mi nombre", proclama sin dudarlo cuando se le pregunta por sus inquietudes. "Me ilusiono buscando información sobre los temas que investigo", confiesa.

A partir de la etapa de la dictadura de Primo de Rivera viene publicando, dice, "cosas que fui aprendiendo de joven. Poco tiempo después del final de la dictadura, llegó la Segunda República y las primeras elecciones". Ahora le gustaría profundizar en la etapa de la represión de la dictadura franquista, "un tema que ya toqué pero quería profundizar algunas cosas, para ello ya colaboré ya con el historiador Pablo Martínez Corral, también con Carmen García, profesora de la Universidad de Oviedo y otra más, Enriqueta Ortega, también de la Universidad", explica. Entre sus preferencias en el conjunto de la historia, se encuentra la etapa a partir de la revolución francesa: "El siglo XIX casi lo aprendí de memoria. Me gusta la historia contemporánea".