"Somos un municipio de oportunidades, Corvera se ha convertido en un lugar atractivo para vivir e invertir"

Iván Fernández, alcalde de Corvera por el PSOE, se define como peleón y luchador. Es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Oviedo por la rama de Contabilidad y Finanzas. Militante del PSOE desde 1997, es alcalde del Ayuntamiento de Corvera desde 2014. También es secretario para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social del PSOE.

-¿Cuál es la principal fortaleza de Corvera de cara al futuro?

-Yo creo que somos un municipio de oportunidades y atractivo para vivir, para trabajar y para invertir. Y para las familias, porque ofrecemos una gran cartera de servicios y de equipamientos públicos que nos hace atractivos también para las empresas que quieran venir a invertir. Y eso hace que ofrezcamos un futuro de prosperidad.

-Están viviendo año tras año un crecimiento de población, ¿dónde está el origen de ese resurgir de Corvera?

-Hemos roto la barrera 16.000 habitantes. Ha venido gente a empadronarse hasta de Perú. Es cierto que tenemos personas mayores, pero somos uno de los municipios más jóvenes de Asturias. Y durante algún tiempo, los jóvenes se marchaban a municipios vecinos, pero hemos conseguido revertir esa situación, y que esa gente joven que quiere formar su familia y su futuro, en Corvera, se quede, aprovechando nuestra situación estratégica en el centro de Asturias. Estamos cerca de todo a la hora de trabajar, y tenemos unas condiciones de vida que tienen que ver con cartera de servicios públicos lo que, unido a que la vivienda, objetivamente más barata que en los municipios vecinos, hace que la gente venga a Corvera, porque en las mismas condiciones tiene una vivienda más económica y una cartera de servicios que no tiene nada que envidiar a los municipios de la Comarca.

-Incluso vecinos de Avilés, que no encuentran vivienda en su municipio se han trasladado a Corvera, ¿verdad?

-Sí, eso es lo que estamos detectando. En pisos nuevos y seminuevos estamos hablando de ahorros de 40.000 euros. Y luego hay otra, que es la oferta del comercio local. Si te especializas o buscas la fórmula en que tu sector servicios y sobre todo el comercio local tenga encaje en el conjunto del municipio pues eso hace que la gente se piense venir a vivir aquí. Creo que estamos en el mejor momento desde hace muchísimos años.

-¿A nivel de demografía, a nivel económico...?

-De todo. Pero yo creo que lo mejor está por venir. Y paralelamente, vivimos el mejor momento de hace muchísimos años, desde el punto de vista de municipio, de demografía, de empleo, de salud económica del Ayuntamiento que hace que se pueda dinamizar la vida del concejo y ofrecer esos servicios públicos, que antes decía.

-Tres grandes empresas asentadas llegan al 70% de la aportación del IAE. ¿Hasta qué punto condiciona eso realidad el concejo?

-Es cierto que en las circunstancias de la economía mundial, genera incertidumbre ahora mismo, pero creo que es una fortaleza. Yo no me cambiaría por nadie. No voy a ser tan ingenuo, ni para decir que una economía global no nos va a influir a Corvera, pero prefiero que esas multinacionales estén en Corvera sujetas a lo que puede pasar en una economía globalizada a que no estén en Corvera. Sobre todo me tranquiliza que están haciendo inversiones en sus instalaciones. La mejor manera que una empresa tiene para amortizar sus inversiones es permanecer en el tiempo en el territorio donde las hace. Y esas empresas siguen pidiendo licencias de actividad y licencias de obra y de inversiones en Corvera. No estamos hablando de 450 millones de euros, pero sí de varios millones de euros. Arcelor lo está haciendo y Fertiberia, otro tanto de lo mismo, entonces, eso es lo que me hace tener buena expectativa de cara al futuro.

-¿Hay posibilidad de atraer nuevos proyectos en otras áreas?

-Hemos sido de los primeros ayuntamientos de Asturias en dar licencia para almacén de baterías, que no es el futuro, sino que ya es el presente, porque estamos hablando que la energía, tanto para nuestra industria como para el consumo de nuestros hogares, es necesaria, y estamos todos de acuerdo en que tenemos que depender en la menor medida posible de factores externos de esa energía, por lo tanto, tenemos que ir a las renovables y la única debilidad que tenían las energías renovables era el almacenamiento. Este almacén de baterías responde a esa debilidad, y creemos que, además, lo hemos hecho como pedían todas las partes que se manifiestan respecto a estas instalaciones, bien sea vecinos, ecologistas, o incluso la propia patronal, y como actividad industrial que es estará en terrenos industriales. Puede que en el futuro eso haga también efecto llamada para que más empresas del sector, aprovechando esa situación estratégica y viendo que somos capaces de trasladar esos mensajes a los inversores, que Corvera es un territorio atractivo porque hace las gestiones con celeridad y con seguridad para quien quiere invertir.

El Alcalde de Corvera, Iván Fernández / Luisma Murias

-¿Cómo están de suelo industrial, si fuera necesario o si esos proyectos atrajeran nuevas inversiones?

-Pues hay una bolsa de 800.000 metros de suelo industrial en el concejo, a disposición de quien quiera hacer uso del mismo, más allá del existente.

-¿Le consta interés de algún otro nuevo parque de baterías?

-Sí, sí, sí, me consta. Y les hemos puesto las mismas condiciones que a la primera empresa: en suelo industrial, con la normativa en la mano y con esa carta de presentación de que desde el Ayuntamiento somos capaces de gestionar esos permisos y esas licencias de actividad. Lo primero que hicimos siempre fue hablar con los vecinos del entorno y rechazar a quienes no cumplían con los requisitos y las condiciones que están pidiendo todo el mundo.

-¿Cuáles es el gran desafío a nivel de inversiones municipales para este 2025?

-Creemos que tenemos una línea de actuación fijada. Nos guiamos mucho por el programa de gobierno, no programa electoral, porque cuando nos presentamos a las elecciones lo hacíamos convencidos de que lo que planteamos en ese programa de gobierno teníamos capacidad para hacerlo. Y tenemos una visión fijada que tiene que ver con lo cuantitativo y lo cualitativo, lo que no se puede cuantificar pero que es una determinada manera de hacer las cosas. En las dos últimas legislaturas he sido alcalde gobernado con una mayoría suficientemente amplia y hemos hecho del orden de 110 asambleas abiertas ciudadanas en cada legislatura. Eso es una marca o aspiramos a que sea una seña de identidad de nuestro gobierno, siempre en permanente contacto con los vecinos, con las asociaciones y con el movimiento ciudadano. Y luego hay unas líneas de mantener las infraestructuras básicas, los servicios públicos de calidad que ya prestamos y no hacer diferencias entre las zonas rurales y urbanas. No nos fijamos en el número de habitantes de los barrios y de los pueblos de Corvera sino las necesidades que tienen, porque para nosotros todos los vecinos son iguales, estén donde estén.

-En su primera legislatura se comprometía a que su despacho estaría en la calle, al pie de los vecinos. ¿Es esa la marca del gobierno de Corvera?

-Exacto y yo creo que lo estamos cumpliendo. Luego también llevó a mucha honra que me hayan dicho que soy el alcalde del bache y de la farola porque para mí es tan importante y me ocupo con la misma prioridad a la inversión de más de 100 millones de euros que pueda hacer Fertiberia para garantizar el futuro de su actividad del concejo como del vecino que me dice que falta su punto de luz o hay una baldosa rota, porque con ambas gestiones por mi parte mejoro la vida de la gente.

-Como proyectos de mandato, ¿cuál señalaría como el más singular: el Parque Acuático o la Ciudad Deportiva del Real Avilés?

-La prioridad es seguir manteniendo la fortaleza económica del Ayuntamiento, saneado económicamente, con deuda cero, que cuando llegamos teníamos tres millones de deuda y eso sienta las bases para diseñar el proyecto de futuro del concejo y la forma de hacerlo es en coordinación siempre y en permanente contacto con la ciudadanía. Y en ese contexto tenemos grandes proyectos como el de la Ciudad Deportiva que espero y aspiro que sea una realidad, igual que el de la primera residencia pública de mayores en el concejo bajo el nuevo modelo de gestión, o las dos rotondas que hará el Principado entre Las Vegas y Los Campos y estamos a punto de culminar la obra para la eliminación de los ruidos de la autopista a su paso por Trasona, que eso es otro hito.

-De la obra de la Ciudad Deportiva, ¿espera ver completado el proyecto en lo que queda de mandato?

-Yo espero y aspiro a que así sea. Tengo el pálpito de que va a salir y la información que yo tengo no hace más que ratificar esa idea. A partir de ahí ya no depende de este Alcalde. Creo que desde los ayuntamientos y las administraciones públicas lo que tenemos que hacer es pelear contrala burocracia, desde todos los partidos políticos, de los colores que sean, creo que tendríamos que combinar el respeto a la garantía de unos procedimientos y a una normativa y hacerlos más ágiles porque a veces es desesperante los trámites y la burocracia que tiene que superar una inversión. Casi se está ahuyentando. Creemos que quien quiera invertir y quiera arriesgar pues que lo haga en el menor tiempo posible porque juega en contra de todos.

-¿Sufren mucho con esos procesos burocráticos? ¿Les ha costado algún poyecto?

-Somos de los ayuntamientos más rápidos porque tenemos un tamaño ideal, no somos de los más pequeños ni tampoco de los más grandes que a lo mejor tiene más fortaleza que Corvera, pero mover esa maquinaria cuesta más. Por ejemplo, en la Ciudad Deportiva siempre dijimos que los trámites eran 18 meses, lo hicimos en 10 meses y medio y los 7 meses y medio que ahorramos de trámites nos estamos compensando ahora con estas circunstancias que han sobrevenido aunque para mí lo más importante es que quien quiera hacer esa inversión a día de hoy, lo único que manifiesta es que la mantiene y yo me lo creo.

-Para activar la maquinaria municipal, ¿sería partidario de prestar servicios comarcales en conjunto con el resto de ayuntamientos?

-En la comarca ahora somos ayuntamientos de diferente tamaño y de diferentes grupos políticos y creo que existe una excelente relación. Somos conscientes de lo que nos une política e ideológicamente y hacemos hincapié en ello. Somos conocedores de lo que nos separa y lo que hacemos es dejar de lado lo que nos separa y estamos compartiendo en proyectos como el albergue animales que está entrando en su recta final y hemos iniciado el punto limpio comarcal que responde a las necesidades que nos estaban demandando la ciudadanía en cada uno de los cuatro municipios que estamos. Creo que es algo muy sencillo de decir pero es que, si tenemos problemas que compartimos, por qué no vamos a compartir las soluciones. Ahí se abre una ventana de oportunidad para seguir colaborando en algo que nos demanda la ciudadanía, igual que en la mejora de la movilidad. Aspiro es que la movilidad en la comarca de Avilés pase de un concepto en el ideario colectivo de 'qué difícil es usar el transporte público' a que no se nos ocurra coger el coche privado. Corvera fue el primer ayuntamiento en poner el transporte público gratuito para menores de 25 años. Tenemos que ir a un modelo, si se me permite, como el que funciona en el metro de Madrid, que no es otro que darle más frecuencias y que sea más económico, que no tengamos que mirar el reloj para coger el autobús y con una comunicación entre los ejes Piedras Blancas-ParqueAstur y una conexión de refuerzo como el hospital.