Este es el pequeño oasis que se esconde en el interior de Corvera

A escasos diez minutos de Las Vegas, en Molleda, Corvera esconde una pequeño oasis natural al alcance de cualquiera. No hace falta ni calzarse las zapatillas de deportes ni comprar palos de senderismo. Es una ruta de menos de un kilómetro que, en su punto final, guarda una balsa en la que, durante los meses de verano es muy habitual encontrar a jóvenes disfrutando de las aguas del río Arlos. Se trata de la senda del Escañorio, una senda que como cuenta Ángel González, presidente del grupo de montaña de Corvera, “no es la más conocida del concejo, pero los vecinos siempre la hemos tenido muy en cuenta”.

Tras pasar por unas casas de Molleda se llega al punto donde se inicia la ruta, bien señalizada tras la intervención del Ayuntamiento, que ha puesto varios indicadores y papeleras en la zona, además de adecentar el camino. Tras una pequeña cuesta, el momento más duro del paseo, arranca una ruta que, como se aprecia por los vecinos que transitan por ahí, es ideal para hacer junto a tu perro. Una de las primeras cosas que llama la atención es una impresionante ladera, toda plantada de eucaliptos que chocan frontalmente con la vegetación típica de los bosques de ribera que hay al otro lado del camino. Pero, por suerte, al avanzar unos metros todo ese talud queda atrás y no se vuelve a ver más.

La ruta del Escañorio tiene dos dificultades, la de principiantes, que termina en la primera cascada y que se puede hacer con facilidad, y la que tan solo está disponible para unos pocos intrépidos. “A partir de esta primera cascada todo es muy pendiente y resbaladizo. El camino no está marcado y hay mucho barro. Tienes que saber muy bien lo que haces para meterte por ahí”, señala González, que explica una de las curiosidades que tiene esa ruta. Y es que las primeras cascadas que se ven no están echas de manera natural, si no que son consecuencia de un proyecto fallido. “Aquí se intentó embalsar agua para suministrar a Avilés. De hecho, se expropiaron los terrenos y se empezó a hacer la obra, como se puede ver en estos canales. Pero, con el proyecto ya avanzado, se dieron cuenta que había muchas filtraciones y que eso no iba a tener futuro. Tuvieron que cambiar de idea, pero no tocaron lo que ya estaba hecho. Y hasta ahora”, apunta el corverano, que señala un engranaje industrial, una prueba de su relato.

El punto final del camino, la primera de las cascadas del Escañorio, es un punto ideal para que los vecinos de Molleda y alrededores tengan un pequeño oasis en los duros días del verano. “Suelen venir muchos chavales que, con el bañador, dan un paseo y aprovechan. Hay que echarle valor, porque del agua está congelada”, bromea González, que detalla que la zona no tiene mucha profundidad, algo ideal para que no haya sustos ni nada por el estilo. La única parte negativa es que, unos metros más adelante, hay un gran eucalipto roto, caído encima del río, que dificulta hasta límites extremos el paso hacía las siguientes cascadas.

Uno de los proyectos que se tiene en mete es el de unir esta senda con la Senda del Agua, una ruta que conecta Corvera con Soto del Barco pasando por Castrillón, aunque para ello aún quedan varios años. Mientras, los corveranos pueden aprovechar su pequeño oasis para, en días de calor extremo, dar un paseo con la brisa del río y terminar la jornada con un buen baño en las aguas del río Arlós.