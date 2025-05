La primera romería de Asturias se escancia en Trasona: “La Jira es una cita obligada para todo corverano"

La temporada de romerías ya ha dado comienzo en Asturias. Trasona se convirtió este jueves en el centro festivo del Principado con la celebración de la 67.ª Jira al Embalse. Desde el mediodía, el área recreativa de Overo comenzó a recibir a los asistentes más madrugadores. Con los cielos despejados, las sombrillas fueron uno de los complementos más recurridos de una jornada en la que la música, la sidra y las parrilladas reinaron entre los cientos de asistentes.

“Venimos todos los años que podemos, aunque esta es la primera ocasión en que lo hacemos con mesas”, señaló Alejandro Vallaure, que estaba acompañado por Nel y Adrián Vallaure, Noelia Artime, Erik Murias, Jair Blanco y Rubén y Sergio Fernández alrededor de una mesa en la que comenzaban a hacer acto de presencia las primeras bandejas de picoteo. El grupo, que celebró la buena climatología para celebrar la gran romería corverana, señaló que “lo mejor” de la Jira es “la convivencia con los vecinos” y “pasar tiempo entre familiares y amigos”. Con ellos, un gran cargamento de comida y bebida, entre la que no faltó “un imprescindible en estas fiestas” como es la sidra. “Si tienes sidras y bollos preñaos, ya tienes lo más importante”, comentaron.

EN IMÁGENES: Así vive Corvera la Jira al Embalse de Trasona / Luisma Murias

No muy lejos se encontraba la comitiva de Yolanda Menéndez y Susana Fernández, vecinas de Corvera que acudieron acompañadas por un grupo de más de una docena de personas. “Venimos todos los años. Es una cita clave y que no nos podemos perder. Siempre la tenemos marcada en el calendario”, señaló Menéndez, que acudió a la Jira ataviada con una camiseta de la selección asturiana con el dorsal 11 de David Villa. “Fue un regalo de mi sobrino y es la que me pongo siempre para venir al Embalse. Es una tradición”, confesó la corverana, que destacó que esta romería “es uno de los mejores planes para disfrutar con la familia y los amigos”.

Junto a ellas también estaba Emilio Guerrero, quien portaba una montera de cuero fabricada por él mismo. “Soy autodidacta. Siempre tuve ganas de hacer una y me animé a aprender a hacerlas”, comentó Guerrero, que no solo fabricó una para él, sino para algunos de sus amigos, como Pablo Ferrero, o su hermano José Antonio “El Rubio”. “Es un artista. Empezó a hacerlas para la familia y también para los amigos. Lo hace genial”, comentaron sobre los trabajos de Guerrero.

La familia de Mónica Iglesias fue una de las primeras en encontrar sitio en el prao de Trasona. Para ellos la Jira es una tradición innegociable y todos los días 1 de mayo se citan para asistir a la romería. “A mí me llevan trayendo desde que soy un bebé. Prácticamente me críe en esta fiesta”, señaló la corverana, que festejó que este año, además, se darán cita hasta cuatro generaciones de su familia, ya que hace unos meses nació un nuevo integrante. “En su primer pantano, tiene que empezar a curtirse”, bromearon.

“Este es el pistoletazo de salida a las fiestas de prao, cómo nos lo íbamos a perder”, señalaron Jorge Rodríguez y Christian García que, botella en mano, sirvieron los primeros culines de sidra a su familia y amigos. “Esta es una cita obligada en el calendario para todo corverano de bien. A nosotros nos presta mucho. Nos juntamos muchos, estamos de charla, tomamos algo… Es un plan de diez”, comentaron los vecinos.

A los mandos de una parrillada se encontraba Sergio Cernuda. Criollos, pechugas de pollo, costillas… El parrillero “improvisado” se encargó de preparar un banquete a sus amigos, con quienes consiguió poner las brasas a trabajar “con mucha paciencia porque ninguno teníamos mucha idea de cómo hacerlo”. El grupo de amigos, todos de Las Vegas, señaló que la Jira es una cita “imperdible” a la que han acudido todos los años. En esta ocasión, hicieron un cambio de planes y acudieron por primera vez al merendero. “Es un sitio ideal para comer con calma, estar con los amigos y poder disfrutar el día con la familia”, señalaron.

Pero no solo de Corvera se dieron cita a los pies del pantano de Trasona. Desde municipios cercanos como Grao no se quisieron perder uno de los días grandes en el concejo. “Lo vimos por Internet y, viendo el buen día que hace, nos animamos”, indicaron Claudia Vázquez y Yeray Manzano, dos moscones que, junto a su niño pequeño, comentaron que esta romería es “ideal para venir con él, un plan diferente”. “Por ahora nos está gustando mucho, hay un ambiente diferente a otras fiestas. Esperamos disfrutar”, afirmó la pareja.

La jornada se completó con una exhibición de tiro con arco y una competición de piragüismo que atrajeron a numerosos asistentes. Además, los más pequeños también tuvieron actividades pensadas especialmente para ellos, como fue el concurso de Creación Artística, además de una zona de hinchables. Para ambientar la jornada, y a la espera del "Pantanazo" de las 18.00 horas, las bandas de Gaites y de Música de Corvera, así como la charanga El Felechu, celebraron pasacalles por el área recreativa de Overo.