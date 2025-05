De Corvera a Madrid, el pulpo "A Feira" viaja hasta el Santiago Bernabéu

Más de 3.000 metros cuadrados y una veintena de puestos de hostelería. Ese es el espacio en el que, a partir del mes de agosto, el restaurante A Feira operará en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. La iniciativa, que se presentó el pasado mes de noviembre de 2024, tiene como objetivo que el campo de fútbol de La Castellana esté operativo los 365 días del año. Paco Gómez, propietario de A Feira, con restaurantes en el Embalse de Trasona (Corvera), Avilés, Gijón y Oviedo, declaró que, una vez presentados los proyectos, "toca empezar algunas obras, entrar con maquinaria y preparar la decoración".

"Es un formato muy muy chulo", señaló Gómez, que explicó que cada uno de los 20 puestos de hostelería contarán con entre 40 y 60 metros cuadrados y que cada uno de ellos trabajará productos en exclusividad. "Cada stand tiene sus productos estrellas y no se pueden pisar. Cada uno tiene su especialidad", explicó el empresario gallego, que llegará a finales de verano a la capital para ofrecer los sabores gallegos que ya triunfan en sus establecimientos en Asturias. Así, A Feira ofrecerá a los asistentes a los partidos del Real Madrid productos de primera calidad como pulpo, lacón, zamburiñas o pimientos del padrón.

Pero no sólo los espectadores de los partidos podrán gozar de una oferta gastronómica que se inspira en el mercado de San Miguel de Madrid. Los días en los que el club blanco no dispute un encuentro, cualquier persona podrá acceder al interior del Santiago Bernabéu para disfrutar de la variada oferta culinaria. "Es una forma de dar uso a los espacios del estadio que no tienen tanto movimiento", afirmó Gómez, que detalló que casi todos los stands tendrán visión directa al campo en los días en que no se disputen partidos. "Es un gran atractivo para el club, y para las ciudades, una oportunidad para potenciar la actividad", declaró.

Los días de partido, los 3.000 metros cuadrados de hostelería dentro del Bernabéu seguirán en activo, pero en estos casos se cerrará la visión al césped y se limitará el acceso a los espectadores VIP.

"Tengo muchísima ilusión de empezar ya. Justo encima de nuestro puesto se ubica el espacio Mahou del palco. Voy mucho por allí y está siempre lleno. Va a ser algo muy bonito porque los puestos son preciosos", concluyó Gómez,