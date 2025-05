Fabinas estofadas y salmón a la plancha, el último menú de Mariluz Cruces tras 50 años en los fogones del colegio Los Campos de Corvera

El colegio de Los Campos, en Corvera, celebra este curso su 50.º aniversario. El centro aprovecha estos meses para organizar actividades en las que participan antiguos alumnos y docentes, además de concursos para elegir a la mascota del centro. Sin embargo, este martes, todos los integrantes de la escuela corverana tenían una cita muy especial: la despedida por jubilación de Mariluz Cruces, ayudante de cocina que ha visto pasar a todas las promociones de estudiantes tras cincuenta años preparando diariamente la comida.

"Se han producido muchos cambios en el colegio a lo largo de tantos años. Empecé a trabajar aquí con 15 años, en septiembre de 1975, meses después de que se inaugurase el centro. Me voy cargada de recuerdos", declaró Cruces, que la mañana de este martes preparaba el último almuerzo para alumnado y docentes. En esta ocasión, tocó fabinas estofadas, salmón a la plancha, ensalada y, de postre piña que ella misma cortó.

"Esta es mi segunda casa. Yo he trabajado aquí medio siglo, pero también estudiaron siete de mis once hermanos y mis hijos", señaló la ayudante de cocina que, en su última jornada de trabajo, recibió un homenaje muy especial por parte de la plantilla del centro. Durante la comida, sus compañeros de cocina Laura García y Óscar López, le pidieron que saliese de su habitáculo "porque necesitaban hablar conmigo". Una vez fuera, la dirección del centro y el profesorado le dedicaron un cálido aplauso por su dedicación durante tantos años. "No pude evitar emocionarme. Hasta los niños, que están comiendo, comenzaron a corear mi nombre. Ha sido apoteósico", confesó Cruces.

Mariluz Cruces, en el centro, junto a Laura García y Óscar López, sus compañeros en la cocina del colegio. / Luisma Murias

En ese homenaje sorpresa, sus compañeros de trabajo quisieron que se llevase un recuerdo de todos ellos con un reloj "precioso" que le recordará siempre su paso por la escuela de Los Campos. "Ha sido algo que no me esperaba. Empecé a llorar como una magdalena", declaró Cruces, que tras finalizar su jornada arrancó oficialmente con sus vacaciones: "Ahora me dicen que disfrute, pero no me jubilo hasta junio. Por ahora, sigo en el colegio pero de vacaciones".

Tras tantos años en el colegio de Los Campos, Cruces rememoró algunos momentos "especiales" que guarda con especial cariño. Uno de ellos son las meriendas con sus hermanos pequeños mientras ella trabajaba en la cocina del centro y, tras la cual, se dedicaba a echar una mano a la conserje con la limpieza de las instalaciones. Otro, la gran aglomeración de estudiantes que acudían al comedor tras la fusión entre Los Campos I y Los Campos II, hoy colegio e instituto de Los Campos. "Al principio eran 260 comensales más o menos. Tras la unificación, llegamos a ser casi 500 personas entre estudiantes y docentes. Estaban apretujados", bromeó Cruces.

Ahora, la ayudante de cocina se enfoca en el futuro. Entre sus planes, aprovechar el tiempo libre con su marido para pasear por el barrio y por el embalse de Trasona, pero también para visitar a unos amigos "a los que tengo mucho cariño" en Molleda. Por otro lado, su gran pasión, los niños, seguirán siendo siempre su principal preocupación, por lo que dedicará "muchísimo tiempo" para estar con sus nietos. "No me gusta hacer planes, prefiero centrarme en el día a día y ahora lo son mis hijos y mis nietos", concluyó Mariluz Cruces, la trabajadora con la trayectoria más larga del colegio de Los Campos.