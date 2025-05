Esta es la nueva tienda que ha abierto en ParqueAstur y que será "un foco de atracción"

El centro comercial de ParqueAstur sigue adelante con la llegada de nuevas marcas a las instalaciones. Tras la salida de Forum Sport en el mes de febrero, el pasado viernes 2 de mayo se inauguró la nueva tienda que ocupará los casi 700 metros cuadrados del establecimiento donde se ubicaba anteriormente la empresa deportiva en la fachada principal del centro comercial. Se trata de MGI, una marca que ofrece productos de todo tipo -menaje de hogar, electrodomésticos y juguetes, entre otros- a un precio asequible para la clientela: desde los 5 hasta los 20 euros.

El local en el centro comercial de Trasona es el primero que MGI inaugura en Asturias, uniéndose a una treintena de provincias que cuentan con uno o más establecimientos de la marca. Ángel Martín, gerente de Parque Astur, señaló que esta nueva apertura "aportará mucho al centro comercial" y destacó que "será un foco de atracción notable". Este mismo viernes, la tienda recibió a los primeros clientes y el gerente afirmó que "la acogida fue fenomenal y la tienda estuvo abarrotada".

El cierre de Forum Sport no pilló con las manos cruzadas a la gerencia. Tal y como explicó Martín, una vez se tuvo constancia de la marca de la empresa de ropa deportiva, se comenzó a trabajar para confirmar la entrada de una nueva compañía. "Todas las salidas que se producen en ParqueAstur están controladas. No se produce nunca salida sin que no se tenga acordada la llegada de una nueva empresa que venga para aportar más de lo que había", declaró Martín, que señaló que la oferta de productos deportivos "está tremendamente completa". "Estamos muy contentos con esta nueva apertura, el fin de semana tuvo mucho éxito y esperamos una larga relación", concluyó.