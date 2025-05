Rodríguez Medina, profesor y autor asturiano: "Llevamos medio siglo de irregularidad constitucional con la oficialidad"

La Lechera de Cancienes acogió este miércoles una nueva edición del recital poético en asturiano "Versovera". Este año, junto a otros autores, estuvo presente Pablo Rodríguez Medina, profesor de Filología Asturiana, miembro de la Academia de la Llingua y uno de los autores en asturiano más reconocidos.

¿Está ocupado en algún proyecto nuevo?

Siempre hay proyectos, lo que falta es tiempo. Tengo iniciado un libro de relatos con una temática común. También novelas. Siempre hay tarea, lo que pasa es que no siempre se dispone de tiempo. Es laborioso hacer mismamente un relato o en una novela, que tienes que volver constantemente para evitar incoherencias.

¿Cómo compagina su labor como docente con la escritura?

La docencia es muy absorbente y a ello se suma la faceta familiar también se suma. Al final, la labor del escritor es muy solitaria, requiere espacio, tiempo en soledad. Cuando era joven tenía mucho más tiempo, pero cuando vas cumpliendo años, el tiempo escasea. En muchas ocasiones dejé de escribir por frustración. Ponerte a hacer algo y ver que tienes que dejarlo porque hay otras prioridades es bastante frustrante. Para mí, escribir es un placer, algo que me realiza, y frustrarme con ello hacía que acabara renegando. Lo que no he dejado de hacer es tomar notas para, cuando dispongo de tiempo, ponerme a escribir.

¿Se está prestando suficiente apoyo a los autores en asturiano?

Cualquier iniciativa de instituciones pequeñas son siempre positivas. En muchas ocasiones, lo que ocurre, es que se concentran muchos actos en esta semana, cuando lo mejor sería hacer una programación mucho más estable a lo largo del año. El apoyo a los autores más próximos es algo importante. Lo que hacemos es contar historias o el mundo cercano. La literatura en asturiano es la que está dando cuenta de la realidad asturiana, de la realidad en que se está viendo la desaparición del mundo rural, la transformación de las ciudades de Asturias. Eso no lo tiene ninguna otra lengua o literatura que no sea la de aquí. Por tanto, querer contar lo que nos está ocurriendo como territorio es importante, y es importante que podamos trasladar el mensaje porque la literatura no deja de ser comunicación.

¿Tiene esperanzas en que la oficialidad se pueda alcanzar próximamente?

Llevamos medio siglo de retraso e irregularidad constitucional con la oficialidad. Las esperanzas se truncan por la realidad de los números. Salvo que haya un movimiento de última hora, las matemáticas no dan para que la oficialidad salga. No obstante, hay que recalcar que el derecho lingüístico no debería someterse a una votación, sino que debería ser de por sí reconocido y que las personas que lo hablan, que tengan esos derechos adquiridos.

¿Se sienten discriminados los escritores regionales?

No existimos. La oficialidad reconoce el derecho a existir a ser una parte de nosotros. Sin embargo, tenemos que dejar nuestra lengua de lado en la escuela, en las administraciones. Ya no es sólo como escritor sino como ciudadano. Estamos discriminados como autores, pero es mucho más amplia. Cualquier ciudadano tiene reconocido el derecho de ser bilingües. No queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos y, sin embargo, estamos siendo menos.