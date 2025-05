"Mi padre me decía: pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas", dice Flor Álvarez

Flor Álvarez, que es consejera del grupo Asturmadi, conversa con LA NUEVA ESPAÑA delante de dos cafés con leche, en el mercado de abastos de Avilés. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y también en Historia del Arte. Al terminar esta charla se despide y dice: "Voy a comprar pescado". Y también dice: "Después de leer, lo que verdaderamente me apasiona es cocinar". Ayer por la tarde recibió el premio "Paul Harris" del Rotary Club de Los Balagares.

-¿Qué le parece este reconocimiento?

-Hombre, me halaga mucho que se hayan acordado de mí, pero hay mucha más gente que lo merece. O sea, que tampoco tengo ningún mérito. De corazón le digo, méritos son los de esas madres que crían solas hijos o que están en hospitales cuidándolos. O que tienen maridos enfermos, padres enfermos. Eso sí que tiene mérito. Lo mío no. Además, yo creo, fíjese, que he sido como esas plantas, las epifitas, las que crecen sobre los árboles y se benefician de ellos. Me ha pasado con mi padre [Manolo "Lloriana"] y, ahora, con mi marido [Alfredo Suárez].

-Pero no deja de moverse en la sociedad civil.

-Pertenecer a la Fundación Princesa de Asturias, siendo asturianos, yo creo que es un deber, ¿no? Mientras son los jurados y ya en la Semana de los Premios que ya es casi es un mes lleno de premios, Asturias está en el mundo. Y como asturiana que soy, que me chifla mi provincia, yo creo que eso es una cosa que hacemos fenomenal, ¿no? Los premios Princesa están para algo y para bien. Por ejemplo, Byung-Chul Han, el último premio de Humanidades, a mí me chifla. Es un coreano, raro como un perro verde, pero me chifla. Pero realmente tengo que decir que mi debilidad son los Cursos de La Granda.

-¿Por qué?

-Pues mire, sobre todo porque se desarrolla en Avilés. Y mi padre me inculcó un amor tremendo a Avilés. Es mi ciudad, es mi casa. Y luego, porque además, yo tengo una relación estupenda con Ana Iglesias.

-Recordaba antes a "Lloriana", pero es consejera de Asturmadi. El mundo empresarial nunca de le fue ajeno.

-Es normal. Mire, en el discurso que voy a dar esta tarde en Los Balagares [por ayer], empiezo diciendo lo que es Corvera para mí. Cancienes fue mi hábitat durante muchísimo tiempo. Mi padre, que fue un empresario de una pieza -fundó Hiasa allí, precisamente-siempre me decía: pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Todo. Entonces, claro, esa intensidad, que yo soy tan intensa, viene de ahí. De la pasión. Y con esa pasión hemos crecido tanto con el grupo como para que sólo el 20% de lo que hacemos se venda en España. Lo demás se va al extranjero. Sin embargo, realmente tengo que decir que mi gran maestra es mi madre.

-Cuénteme.

-Porque le digo que a mi madre nadie le enseñó cómo actuar, cómo ser "mujer de".

-Pero "Lloriana" no siempre fue "Lloriana".

Ya era líder. Era un hombre con arranque y con mucha fuerza.

-Era camionero.

-Era camionero, pero ya tenía dos camiones y un chofer. ¿Qué le quiero decir? Que mi padre ya siempre vio más allá. O sea, montó una empresa de camiones. Si no se hubiese puesto en Ensidesa en Avilés, él hubiera tenido otro negocio.

-Hablábamos de su madre.

-Mi madre es la gran... Es mi gran maestra. Me miro muchas veces en ella. Ella aprendió por prueba y error. Día a día. No fue nada fácil. Yo ese camino lo tengo andado: soy esa orquídea que se alimenta de la savia de los árboles . Pero ella tuvo que crear un lenguaje. Un lenguaje nuevo, una nueva forma de estar en el mundo. Mi madre me ha enseñado lo que es devolver a los demás.