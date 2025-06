De salir en el programa de Chicote a ser el kebab favorito de los "influencers" en Asturias: así está ahora L' Orbayu

De salir en "Pesadilla en la Cocina", el programa de Alberto Chicote, a convertirse en el kebab favorito de los "influencers". Ese el camino que ha hecho L' Orbayu, el restaurante de Las Vegas, Corvera, que saltó a la fama en 2014.

L' Orbayu supuso la primera parada en Asturias de Alberto Chicote con su célebre programa "Pesadilla en la cocina". Fue en un local ubicado en Las Vegas, en Corvera, que por entonces estaba regentado por Sandra Álvarez quien, tras mucho trabajo de "coaching" y una importante reforma, el televisivo chef dejó listo para triunfar. Pero, ¿fue así?

El capítulo del establecimiento corverano se emitió el 21 de abril de 2014 y logró reunir a 2,5 millones de telespectadores frente al televisor. Si bien, el episodio ya había causado furor durante su rodaje en la comarca. Era el momento de mayor auge del "reality" de Chicote, y la reforma generó gran revuelo.

Pero no fue suficiente. Solo unos meses después de la emisión del programa, Sandra Álvarez, la por entonces propietaria, decidió traspasarlo. "Que conste que el cierre del local no tiene nada que ver con Chicote", aseguró la hostelera por aquel entonces a este periódico, quien también aclaró que se deshacía del negocio "por motivos personales y familiares vinculados con la salud: "No me da tiempo a todo, no puedo llevar el negocio".

Desde entonces, el local ha dado muchas vueltas. Ha sido regentado por otros propietarios, se transformó posteriormente en cafetería y, más recientemente se ha convertido en un restaurante especializado en kebabs. Además, se da la peculiar circunstancia de que los propietarios del local hacen una variedad de los conocidos "bocadillos árabes" con queso gratinado, una rareza que le ha dado gran fama en redes sociales.

Tanto es así, que algunos "influencers" gastronómicos ya han hablado en sus vídeos de las bondades de este local. July y Senén Morán han publicado un vídeo en el que muestran el kebab gratinado y un plato de carne con patatas también con queso por encima en el establecimiento, en el que también se puede degustar sidra. "Además, se puede tomar el sol en la terraza", destacan los "influencers".