San Juan "espalma" a fuego en la comarca avilesina: así se vivió "la noche más mágica del año"

Noche de fuego y deseos en Corvera. La pasada madrugada, el área recreativa del pantano de Trasona acogió una de las jornadas más especiales del año. Al son de la Banda de Gaitas y con conciertos hasta las 05.30 horas de la mañana, las y los corveranos disfrutaron de una Noche de San Juan con la quema de dos hogueras, de unos cuatro y cinco metros de altura, y con más de dos toneladas de madera: «Es una pena que la quemen, porque es una fábula».

Pasadas las 23.00 horas, comenzó un caudal de asistentes hacia «Sidra», la gran foguera de Trasona. Sobre una base de casi tres metros de altura y con e incontables kilos de madera, reposaba el gran tonel con una botella escanciando sidra sobre un vaso, un homenaje al reconocimiento de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el pasado diciembre. A los pies, el buzón de deseos comenzó a llenarse rápidamente. Entre el constante goteo de deseos, dejaron el suyo Laura Riesgo y Edu Suárez, vecinos de Trasona que iban acompañados de sus hijos Mael, de cuatro años, y Lena, de 15 meses, que vivía su segunda hoguera San Juan. «Presta mucho esta noche. Sobre todo para los peques porque es muy entretenida», comentó Riesgo, quien ya había depositado su deseo «para toda la familia» minutos antes de que «Sidra» ardiese.

La estructura comenzó a arder a medianoche, como manda la tradición. Apenas unos segundos bastaron para que el gran tonel cediese a las llamas ante la atenta mirada de los espectadores, que rápidamente se alejaron por el fuerte calor que desprendía el fuego. «Es una pena», lamentaban los asistentes, al ver como las llamas devoraban la creación de los artesanos Alberto Colino y Mónica Álvarez.

Durante la quema, muchos grupos aprovecharon para hacerse fotos. Entre ellos, el encabezado por Bárbara Plaza, junto a las hermanas Nayara y Carlota Fernández, Inaya e Izan Viejo, Deva y Lucía Llaneza, Daniel Zabala, Arcadio Cadavieco y Ángela Arnaldo, todos llegados desde Riosa para su primera hoguera en Corvera. «Ha sido una pena verla arder, encima tan rápido, pero ha sido precioso», señaló el grupo, que continuaron la noche en el área recreativa de Overo con el inicio del concierto.

Porque, además de fuego, en la noche de San Juan corverana hubo también mucha música. Desde primera hora de la tarde y estaba previsto que siguiese hasta bien entrada la madrugada, en una jornada en la que también brillaron las fuentes enramadas, especialmente la Moriana de Cancienes, que obtuvo el primer premio en el concurso municipal. Un día mágico, como la noche, en todo el concejo.

La hoguera de Avilés / A. F. V.

San Juan arde en deseos en Avilés

«Aunque siempre es lo mismo, no se puede fallar». Pedro Álvarez cumple la misma tradición en la noche de San Juan «desde toda la vida». «Vengo a la hoguera, quemo mis deseos, que nunca revelo, y luego me quedo a ver cómo bailan la danza prima, aunque yo no me animo, porque no sé», explicaba este avilesino, mientras la pira ubicada en pleno centro de la plaza de Pedro Menéndez, donde un día estuvo la fuente, comenzaba a arder.

El relato de Pedro Álvarez era la pasada noche el de decenas de avilesinos que llenaron la explanada contigua al parque del Muelle para festejar «la noche más mágica del año»; una noche en la que podría decirse que todo fue «como se hizo durante toda la vida», pero con una excepción: la actuación de Ximielga La Saya. Los de la asociación cultural que tiene como objetivo promover las tradiciones asturianas, abrieron los actos en torno a la pira a treinta minutos de la medianoche al son de la gaita y se fueron ovacionados por el público.

Justo a

Actuación de Ximielga La Saya / A. F. V.

medianoche, los bomberos prendieron fuego a la rudimentaria hoguera que para aquel momento ya estaba llena de los mejores deseos de los avilesinos. «Y hasta libros de texto», apuntaba una espectadora, mientras el fuego ya comenzaba a tomar altura y los últimos anhelos volaban hacia las llamas en bolas de papel.

Veinte minutos después de que comenzase a arder la hoguera, estaba previsto que comenzase la tradicional danza prima, también en la plaza de Pedro Menéndez, con la participación de decenas de asistentes. Este baile, muy arraigado en la tradición avilesina, también se danzará en otras cuatro citas de este verano: San Pedro, El Carmen y Santa Ana. La primera fue esta pasada noche, la «más mágica del año».

Hoguera de Luanco / .

Un chalano en la cúspide de una hoguera colosal en Luanco

En Luanco la hoguera ardió a medianoche en la playa de la Ribera, como manda la tradición. La pira para la noche de San Juan, con una altura considerable, de entre tres y cuatro metros, estaba coronada por la figura de un chalano en la cúspide. En la imagen, la hoguera en llamas.

Hoguera en La Arena / LNE

La Arena vibra con San Juan

Como es tradición, La Arena vibró ayer con su hoguera de San Juan, que además es el patrón de la localidad. Este año la imagen escogida para que ardiese fue un barco pesquero en el que, además, se veían a varios marineros dentro de él –en la imagen–. Hoy tendrá la lugar la procesión marinera que cierra las fiestas del pueblo.